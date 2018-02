Intermarché processa Prio, que acusa retalhista de vender gasóleo ilegal

O Intermarché vai avançar com um processo contra o Prio e o seu presidente, Pedro Morais Leitão, depois de o responsável ter acusado a cadeia de comprar combustível a empresas que estão a ser investigadas por importações ilegais de gasóleo. A Prio não comenta.

“No seguimento das acusações infundadas da Prio sobre a venda de combustível ilegal por parte do Intermarché, o Conselho de Administração da insígnia deliberou que vai agir judicialmente contra a Prio, empresa detida pela Oxy Capital, e contra o seu Presidente, tomando todas as medidas necessárias para a salvaguarda dos seus direitos e interesses”, avançou o Intermarché, em comunicado enviado às redações. “O Intermarché reitera que todo o combustível adquirido pela sua central de compras é fornecido pela Galp e Repsol”, reforça a empresa.

“A Prio já não tem mais comentários a fazer sobre este tema”, respondeu fonte oficial da petrolífera quando contactada pelo Dinheiro Vivo.

Pedro Morais Leitão tinha acusado a cadeia de estar a comprar combustível ilegal para vender nos seus postos. “Ao longo destas várias notícias que foram saindo foi identificado claramente que há lojas do Intermarché que vendem combustíveis importados nesse formato ilegal. Que existam pequenas empresas a fazer contrabando não nos parece um problema, sempre houve e haverá. Agora que haja grandes empresas a apoiar os contrabandistas é uma coisa mais grave”, disse o responsável da petrolífera low cost, em entrevista ao Jornal de Negócios/Antena 1.

Cinco empresas foram identificadas pelo Governo como estando a comprar combustível em Espanha, para vendê-lo em Portugal sem incorporar a quantidade de biocombustível exigida pela lei portuguesa, tendo lesado o Estado em 48 milhões de euros. O Governo entretanto criou um grupo de trabalho para estudar o contrabando de combustíveis para Portugal.

Na terça-feira, conhecidas as acusações a Prio, o conselho de administração do Intermarché reuniu para avaliar o caso e ” apurar toda a veracidade”, disse João Magalhães, administrador do Intermarché ao Jornal de Negócios, negando a compra de combustível ilegal. É “pura e simplesmente mentira. O Intermarché não tem qualquer tipo de relação com alguma dessas empresas”, garantiu.

Apesar de a compra do combustível ser feita à Galp e Repsol, através a central de compras de combustível, a Alcapetro, os 180 postos de combustível do Intermarché têm liberdade para comprar gasolina e gasóleo a outros operadores quem quiserem.