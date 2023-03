Autoeuropa para dois turnos por falta de peças e semicondutores

Fábrica da Autoeuropa, em Palmela © AFP

A Autoeuropa interrompeu parcialmente a produção de veículos nos últimos dois dias por falta de peças. O problema está a afetar não só a maior fábrica de automóveis do país, localizada em Palmela, mas também outras unidades do grupo Volkswagen espalhadas pela Europa, nomeadamente em Espanha e Alemanha.

Fonte oficial da Volkswagen Portugal adiantou ao Dinheiro Vivo que, "devido à falta de peças e semicondutores, a fábrica teve de parar o turno da tarde de quarta-feira passada, entre as 15h30 e a meia-noite e os da madrugada de quinta e sexta-feira, entre a meia-noite e as 8 da manhã". "Os outros turnos estiveram a trabalhar normalmente", acrescentou.

O coordenador da comissão de trabalhadores da Autoeuropa, Rogério Nogueira, disse à TSF que há "um leque variado de componentes que está a falhar", revelando que este "é um problema transversal", que está a afetar outras "fábricas, inclusivamente Espanha e Alemanha".

O coordenador da comissão de trabalhadores teme novas interrupções no futuro: "Foi-nos informado, numa reunião com os recursos humanos, que é provável que possam existir novas paragens. No entanto, a empresa também informou que está a fazer todos os esforços para normalizar a produção e tentar garantir com os fornecedores todas as peças que estão em falta".

Ao Dinheiro Vivo, fonte oficial da empresa disse estar "confiante com a normalização da situação": Esperamos que, na próxima semana a fábrica retome a produção a 100%".

Em declarações à TSF, Rogério Nogueira assegurou que nenhum trabalhador vai ser prejudicado, em termos salariais, pela interrupção da produção da Autoeuropa.

A Autoeuropa teve em 2022 o segundo melhor ano de produção de sempre, com 231 100 unidades. Ao todo, emprega mais de cinco mil trabalhadores.