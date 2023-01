Investidor internacional compra ativos na Herdade da Aroeira

Vista aérea do club house e piscina na Herdade da Aroeira © DR.

A Norfin, empresa de gestão de investimentos imobiliários que integra o Grupo Arrow Global, liderou, em representação de um investidor internacional, a aquisição de 100% das unidades de participação de um fundo especial fechado que detém ativos localizados na Herdade da Aroeira, em Setúbal.

Em comunicado dirigido à imprensa, a Norfin explica que os terrenos se destinam ao desenvolvimento de um projeto turístico e residencial, fazendo parte do negócio os dois campos de golfe existentes, um club house com restaurante, kids club e um espaço comercial presentemente em funcionamento.

Os terrenos adquiridos cobrem uma área de 102 256 metros quadrados (m2), e já existe um projeto que prevê a construção de 247 unidades, em cerca de 29 mil m2 acima do solo. Além do fundo e respetivos ativos, foi também adquirida a entidade que opera os campos de golfe.

"Esta transação é estratégica para a Norfin e para o Grupo Arrow Global, na medida em que estamos a expandir a área de hospitality em Portugal, onde já se encontram Vilamoura e a Details Hotels & Resorts, que foi adquirida na segunda metade do ano passado", explica Richard Roberts, principal e head of origination and M&A da Arrow Global.

Do total de 247 unidades, 210 destinam-se a uso turístico e 37 para utilização residencial, onde se inclui um aparthotel com cerca de 150 unidades e diversas comodidades, tais como restaurante, bar, spa e ginásio.

André David Nunes, CIO da Norfin, explica que a Herdade da Aroeira é um espaço único para se residir, uma vez que se encontra "a cerca de 25 minutos de Lisboa e a cinco minutos das praias de Fonte da Telha e Costa da Caparica", sublinha.

A Norfin liderou o processo durante dois meses e contou com a assessoria legal da PLMJ, fiscal e financeira da Deloitte, comercial da CBRE/Neoturis, e técnica da Engexpor.