Investidores europeus compram telecom de Abramovich por um euro

Um grupo de investidores europeus comprou por 1 libra (1,13 euros) a Truphone, um operador móvel virtual, que pertencia a Roman Abramovich e outros oligarcas russos, de acordo com o Financial Times.

O empresário alemão Hakan Koc e o investidor Pyrros Koussios, antigo dirigente do setor das telecomunicações baseado na Suíça, concluíram, com efeito imediato, a sua aquisição da Truphone", indicou a Truphone em comunicado.

Esta compra foi autorizada pelo governo britânico no final de 2022, no quadro da autorização de investimentos e segurança nacional.

O futuro da empresa, que emprega mais de 400 pessoas e fornece cartas sim integradas aos operadores telefónicos, estava em suspenso depois da invasão da Ucrânia pela Federação Russa e subsequentes sanções contra os oligarcas e as entidades ligadas ao regime de Moscovo.

Escreve o Financial Times que a telecom atravessava um limbo desde que Abramovich fora alvo de sanções pelo governo britânico, na sequência da guerra na Ucrânica.

Em 2020, a Truphone tinha sido avaliada em 410 milhões de libras (464 milhões de euros ao câmbio atual).

"Estamos encantados por ver que, apesar dos desafios que a empresa enfrentou, com a ajuda do governo do Reino Unido (...) fomos capazes de preservar o valor e a atividade da empresa e proteger o emprego dos nossos trabalhadores", congratulou-se Jeremy Fletcher, presidente da administração da Truphone, citado no comunicado.