Investidores lançam novos projetos até ao fim do ano

75% dos promotores e investidores imobiliários tem em perspetiva lançar novos projetos nos próximos três meses, apontam os primeiros resultados do Portuguese Investment Property Survey, apresentados durante o Salão Imobiliário de Portugal (SIL). As intenções de investimento centram-se essencialmente nas cidades de Lisboa e Porto, mas abarcam todas as regiões.

Em paralelo, 87% dos inquiridos diz estar ativamente à procura de terrenos para o desenvolvimento de novos projetos, confirmando o reforço futuro da atividade de promoção. Ainda assim, mostram-se cautelosos quanto ao comportamento das vendas e dos preços, antecipando um abrandamento nas operações e uma estabilização dos preços neste último trimestre do ano.

O Portuguese Investment Property Survey é um inquérito de sentimento e expectativas da responsabilidade da Confidencial Imobiliário junto de um painel de promotores e investidores imobiliários, em associação com a Associação Portuguesa dos Promotores e Investidores Imobiliários.



Elevada burocracia

No survey, promotores e investidores apontam três grandes obstáculos ao investimento em nova promoção: burocracia, e em especial o processo de licenciamento, é considerado por 74% dos inquiridos como um tema muito crítico nas restrições à atividade; custos de construção; e preços dos terrenos.

No inquérito, a procura e o acesso ao crédito são as questões que menos preocupam os agentes enquanto fatores inibidores da atividade de promoção e investimento.



“O survey mostra que os promotores olham para o futuro com uma expectativa positiva de que o mercado abre oportunidades, mas com a consciência de que não são já oportunidades com janelas de valorização como antes”, considera Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, sublinhando que há “um reconhecimento dos limites do mercado”.