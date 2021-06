Investidores pedem rapidez na aprovação de projetos renováveis

Nos últimos anos, Portugal foi alvo de grandes investimentos nas energias renováveis. Os investidores destacam como pontos fortes do país as suas características endógenas, mas também a estabilidade regulatória. No entanto, alertam para a morosidade dos licenciamentos e apelam ao Governo que reforce os recursos das entidades públicas para acelerar a implementação de projetos e do investimento estrangeiro. Os apelos foram feitos durante a conferência Energyear que decorreu esta terça-feira, 22 de junho.

Os players do setor não têm dúvidas que a aposta em energias renováveis é "irreversível", como destacou Duarte Bello, COO para a Europa e Brasil da EDP Renováveis. Um investimento que tem de ser feito para Portugal conseguir cumprir as metas do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) até 2030. Contudo, para tal, é preciso ultrapassar alguns desafios entre os quais a demora dos processos de licenciamento, como destacou Pedro Amaral Jorge, presidente da APREN - Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Um problema que é transversal: "Este é um dos grandes obstáculos europeus. E Portugal não foge à regra", sustentou.

Elsa Ferreira, presidente executiva da Amarenco Iberia, partilha da mesma opinião. Considera que Portugal "a nível regulatório tem todos os instrumentos necessários" para investimentos no setor. O problema? "Não falamos a uma só voz. Não existe o alinhamento necessário que nós, que fazemos projetos em energia renovável, gostaríamos de ter. Todos queremos renováveis. Todos estamos alinhados em atingir metas. Mas existe algum desalinhamento e falta de informação acerca de renováveis e dos projetos", acrescentou, dando como exemplo alguns casos em que há dificuldade "na articulação" de informação entre os municípios e a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Mas as dificuldades sentidas pela Amarenco Iberia também se estendem ao operador de rede. "Por vezes parece que estamos em dois países diferentes. Deve existir uma articulação mais eficiente entre as várias entidades para as coisas andarem de forma mais célere", sugeriu.

Empresas querem prazos mais curtos

Em média, as empresas têm de esperar pelo menos 24 meses para obterem a licença de produção para uma central eólica ou solar, por exemplo. Um prazo que pode ser superior caso envolva estudos de impacto ambiental. E há projetos que estão há cinco anos a aguardar luz verde, como revelou Carlos Relancio, diretor para a área de energias renováveis da Galp. Uma situação que se deve, em muito, à "descoordenação entre entidades".

Para resolver este problema, o responsável da Galp considera que "uma das coisas que o Governo podia fazer era dotar com mais recursos algumas unidades administrativas que necessitam de reforços".

Apesar deste desafio, Carlos Relancio destacou que Portugal não assusta os investidores", pelo contrário. "É um país muito estável ao nível regulatório, não é como outros que deram sustos à comunidade de investidores ao mudarem as regras a meio do jogo".

Uma opinião partilhada por Nelson Luís, vice-presidente de project finance da Akuo Energy, uma das vencedoras da corrida aos leilões solares. "Portugal está a ser bem visto pelo setor. Há muito apetite devido às características endógenas e à regulação estável. Isto distingue o país face a outras geografias onde operamos", confessou.

Já Alexandre Kisslinger, presidente executivo da Acciona Energia para Portugal, acrescentou que além dos problemas em licenciar projetos, um dos desafios do setor no mercado nacional é a "escassez de interconexões". Uma situação que acarreta outras consequências: "Reconhecemos a elevada competitividade, a qual acaba por ter um custo que é incomparável com outros mercados onde estamos presentes. Os preços praticados para entrar num projeto [em Portugal] são muito distintos", referiu.

"Houve um boom muito grande" de investimentos, em muito devido aos leilões solares, explicou. "A entrada de novos players também trouxe escassez de áreas [geográficas], além de interconexão", lamentou, acrescentando ainda que outro dos impactos deste "boom" prende-se com o facto de passar a imagem que se trata de negócios com margens de lucro avultadas. O que leva os "proprietários [de terrenos] e as câmaras municipais a olhar para este mercado como um negócio com margens altas e a inflacionar os preços".