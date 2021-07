Investimento empresarial deverá aumentar quase 5% neste ano

Guimarães, 02/10/2020 - A produção de máscaras em Portugal, levou a algumas empresas têxteis a exportar. Na CCI Sports, CARFATI - Confecção Infantil, em Lordelo, Guimarães esta pequena empresa exporta para países tão diversos como a Gronelândia. (Miguel Pereira/Global Imagens) © Miguel Pereira/Global Imagens

O investimento das empresas portuguesas deve aumentar neste ano, o segundo de pandemia. O inquérito de Conjuntura ao Investimento, que teve como período de inquirição entre 1 de abril a 30 de junho e cujos resultados foram divulgados esta quarta-feira, 7 de julho pelo INE, indica que o investimento empresarial, em termos nominais, deverá registar uma subida de 4,9% neste ano, "o que compara com a previsão inicial de aumento de 3,5% no inquérito de outubro de 2020 sobre as intenções para 2021".

O gabinete de estatística indica ainda que, neste ano, o crescimento da formação brutal de capital fixo (FBCF - ou seja, investimento) vai dever-se sobretudo às grandes empresas - as que têm mais de 500 trabalhadores e consideradas como do quarto escalão - que vão dar um "contributo positivo de 5,9 pontos percentuais".

Por outro lado, as firmas com menos de 50 funcionários - as do primeiro escalão - vão da um "contributo negativo de 3,5 pontos percentuais, refletindo uma contração do investimento empresarial de 16,2%".

Os dados mostram ainda que os inquiridos apontaram sobretudo a "deterioração das perspetivas de venda" em 2020 e 2021 como a principal razão "limitativa" do investimento das empresas. "Entre 2020 e 2021 prevê-se um aumento do peso relativo da dificuldade em contratar pessoal qualificado e uma redução do peso relativo da insuficiência da capacidade produtiva", pode ler-se ainda no documento do INE.

Para a indústria transformadora, neste ano, é perspetivado um aumento de 4,3% de investimento, que é "menos intenso que o previsto para as empresas exportadoras (5,6%) e para o total das secções (4,9%)".

Ainda assim, as perspetivas de subida do investimento na indústria transformadora contam com o contributo de nove das catorze subsecções. "O contributo positivo mais significativo para este resultado verifica-se na subsecção de fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos (1,5 pontos percentuais), que apresenta uma taxa de variação do investimento de 73,1% em 2021. Os resultados apurados para as empresas exportadoras da secção de indústrias transformadoras apontam para uma diminuição de 15,2% do investimento em 2020 e para um aumento de 5,6% em 2021". Refere o gabinete de estatística.

Quanto ao destino dos investimentos neste ano, a aquisição de equipamento e construções e outros "apresentam contributos positivos para a variação de 4,9% do investimento total".

Já no que diz respeito aos objetivos do investimento, no ano passado e neste "para o total das atividades, o investimento de substituição destacou-se como o principal objetivo (com um peso de 38,0% na média dos dois anos), seguindo-se o investimento de extensão da capacidade de produção (36,2%) (ver figura 8). Os objetivos de outros investimentos e de racionalização e reestruturação representaram, respetivamente, 14,8% e 10,9% do total do investimento empresarial na média dos dois anos".

O autofinanciamento, de acordo com o inquérito do INE, é a principal fonte de financiamento em 2021 (tal como tinha acontecido em 2020), seguido pelo crédito bancário.

Na média dos dois anos, o autofinanciamento "assume particular relevância nas secções de Atividades de Informação e de Comunicação (98,2%), Atividades financeiras e de seguros (96,1%) e de Atividades imobiliárias (95,2%)". Em sentido oposto, nas atividades administrativas e dos Serviços de Apoio o autofinanciamento tem uma menor relevância.