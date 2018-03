Investimento. Governo aprova contratos que podem criar 1100 empregos até 2025

O Governo aprovou as minutas de quatro contratos de investimento com empresas que podem criar 1147 novos empregos até 2025. A informação consta do comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira. Estes contratos representam um investimento total superior a 169 milhões de euros, em áreas como restauração, componentes para automóveis e a indústria papeleira.

O contrato com mais impacto financeiro pertence à Navigator, a antiga Portucel. Vai construir uma nova unidade em Cacia, o que representa um investimento de 120 467 103,79 euros. Serão criados 133 postos de trabalho até 31 de dezembro de 2021 e irá beneficiar de um crédito fiscal, em sede de IRC, de 10%, “até ao montante máximo de 11 515 879,38 euros”.

O contrato que vai criar mais postos de trabalho pertence à Iber King, a sociedade do grupo Ibersol que explora a maior parte dos restaurantes do Burger King em Portugal. Prevê investir um total de 32 milhões de euros até 2025, criar 676 postos de trabalho e manter os atuais 802 empregos. “O contrato atribui um crédito fiscal em sede de IRC de 21,81%, até ao montante máximo de 6 006 758,65 euros.”

Também do grupo Ibersol, a sociedade Iberusa, que explora restaurantes da Pizza Hut em Portugal, vai criar 10 novos restaurantes e 250 postos de trabalho até 2025. Vai investir 10,5 milhões de euros e manter os atuais 1662 postos a cargo desta empresa. Terá um crédito fiscal em sede de IRC de 19,12%, “até ao montante máximo de 1 104 214,89 euros”.

Na área automóvel, a empresa de componentes Benteler vai criar uma nova fábrica em Palmela para fornecer material para o T-Roc, o SUV produzido na Autoeuropa desde agosto de 2017. Vai criar 88 postos de trabalho até ao final de dezembro de 2019, que vão juntar-se aos 98 já existentes. Terá um “crédito fiscal em sede de IRC de 10%”.