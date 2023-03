Investimento no âmbito dos fundos europeus LIFE chega aos 55 milhões no Norte

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

O investimento no âmbito do programa de fundos europeus LIFE chegou aos 55 milhões de euros no Norte do país, dos quais 33 diretamente financiados pelo programa, divulgou esta segunda-feira a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR-N).

"As entidades sediadas no Norte participam em 19 projetos apoiados pelo programa LIFE, representando 32,5 e 54,5 milhões de euros de fundo aprovado e de investimento, respetivamente", pode ler-se num documento divulgado esta segunda-feira.

Em causa está o relatório Norte UE - Dinâmicas de Fundos Europeus sobre o Programa para o Ambiente e a Ação Climática - LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement [Instrumento Financeiro para o Ambiente], com dados atualizados até dezembro de 2022.

"Entre 2014-2020, foram aprovados 19 projetos que envolvem 25 entidades distintas com sede no Norte de Portugal", tendo os 33 milhões de euros financiados pelos programas correspondido "a cerca de 22% do total de projetos aprovados que envolvem entidades sediadas em Portugal e de 1% do orçamento global deste programa".

Segundo o relatório, "os projetos que envolvem entidades do Norte permitiram o estabelecimento de colaborações com entidades de 22 outros países, destacando-se as colaborações com entidades espanholas".

No total, os 19 projetos aprovados na região integram 25 entidades do Norte, das quais quatro coordenam projetos.

Apesar da dinâmica regional, a CCDR-Norte assinala que, em Portugal, "existem outras regiões (comparativamente) mais dinâmicas", como a Área Metropolitana de Lisboa (AML), Alentejo ou Centro, "encontrando-se as entidades sediadas nestas regiões (NUTS II) envolvidas em 48, 24 e 21 projetos, respetivamente".

No topo das instituições envolvidas encontram-se associações (38,5% do total), empresas privadas (23,1%), a administração local, incluindo setor empresarial local (19,2%), centros tecnológicos (7,7%), instituições do ensino superior (7,7%) e empresas públicas (3,8%).

"O montante médio de fundo aprovado nos projetos que envolvem entidades sediadas no Norte é de cerca de 1.716 mil euros, valor muito semelhante ao registado a nível nacional (1.826 mil euros)", pode ler-se no documento.

Por domínio prioritário, 37% das verbas do LIFE foram para projetos de natureza e biodiversidade, 22,4% para ambiente e e eficiência no uso dos recursos, 19,8% para governação e informação em matéria de ambiente, 16,1% para adaptação às alterações climáticas e 4,7% para governação e informação em matéria de clima.

Entre os maiores beneficiários, com verbas superiores a quatro milhões de euros atribuídos, encontram-se a ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável (que já foi sediada no Porto), a Universidade do Porto, a Palombar - Associação da Conversação da Natureza e do Património Rural, a Associação Biopolis e a Sysadvance Sistemas de Engenharia.