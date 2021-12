Investir em vinhos? O OENO explica como se faz

Como funciona o investimento em vinhos? Como se consegue rentabilidade? Quem pratica? Onde se adquire valor? Estas e outras perguntas foram a base do seminário sobre investimentos em vinhos e prova de vinhos raros promovido em Lisboa pelo OENO Group, que ganhou o título de Fine Wine Investment Firm of the Year, em 2019, nos The European Global Business & Finance Awards.

Seis meses depois de chegar ao mercado português, pela mão do wine advisor Cláudio Martins, o OENO Group promoveu esta ação, no JNcQUOI Club, primeira edição do Wine Investment Seminar and Fine Wine Tasting in Portugal, para reforçar a presença no mercado nacional, no qual já conseguiu um retorno de cerca de 1 milhão de euros.

Orientado por Tiago Stattmiller, gestor de contas para o mercado português, e Cláudio Martins, embaixador OENO em Portugal e CEO da Martins Wine Advisor, o encontro foi direcionado para investidores, potenciais investidores e ainda produtores de vinhos portugueses com marcas capazes de virem a integrar o portefólio do grupo, materializando-se numa espécie de introdução ao mercado do vinhos finos e dando a conhecer os passos a seguir para se criar um portefólio próprio.

"Portugal é um país que está a despertar muito interesse nos investidores e em pessoas com interesses diversificados e tal nota-se nos valores que já alcançamos", garante Michael Doerr, CEO da empresa britânica, que acredita que estão criadas "todas as condições para que o investimento em vinhos em Portugal seja tão comum como em ações ou em ouro". E a rentabilidade de alguns dos vinhos do portefólio OENO é no mínimo interessante: "oscila entre os 10% e os 12% ao ano", adianta o responsável.

A empresa britânica de investimento em vinhos de elevado valor acrescentado, comparáveis a ações, joias ou carros de luxo, tem como objetivo principal "acrescentar vinhos portugueses de grande qualidade à carteira de vinhos finos", posicionando Portugal na rota dos investimentos.

"Neste momento, os vinhos portugueses ainda são praticamente desconhecidos do portefólio do OENO Group, mas acredito que rapidamente teremos resultados e que algumas relíquias portuguesas, recheadas de boas histórias - porque a história vende tanto ou mais do que o vinho -, vão convencer os investidores de todo o mundo a apostarem dinheiro nos vinhos nacionais", assegura Cláudio Martins, embaixador OENO em Portugal e no Brasil e CEO da Martins Wine Advisor.