Invictus Cruises investe 1,5 milhões no Douro

No ano passado, o negócio foi assegurado essencialmente por portugueses. © D.R.

A Invictus Cruises acaba de lançar às águas do rio Douro a sua mais recente aposta no turismo náutico de luxo. O TT460, da marca italiana premium Invictus Yacht, integra um investimento global da ordem dos 1,5 milhões de euros, que visa o reforço da operação da empresa na região do Porto e Douro. Com a nova embarcação, a Invictus Cruises passa a ter dois barcos a oferecer cruzeiros com serviços exclusivos e personalizados.

No TT460, o novo modelo da fabricante italiana do qual apenas foram vendidas 22 unidades numeradas e certificadas em todo o mundo (o português tem o número 14), os programas são desenhados à medida do cliente, em regime de exclusividade, tendo por base percursos que podem alcançar os 210 quilómetros da via navegável do Douro. Todo o barco prima pelo requinte. Em 14,27 metros de comprimento e 4,43 de largura é possível transportar 14 pessoas (dois membros da tripulação incluídos), com a garantia de um sistema de bordo tecnológico de última geração. Os passageiros podem desfrutar de cabine interior com quarto de banho, quarto com cama king size, sala de estar, frigorífico americano, plataforma de banhos hidráulica com duche, solário à proa e na popa, entre outras comodidades.

Segundo Patrícia Carvalho, gestora de negócios da Invictus Cruises, a empresa conta com uma rede de parceiros premium que garante catering a bordo de autoria de reputados chefs, provas de vinhos, piqueniques, brunches, pequenos-almoços, refeições de negócio, entre outros serviços. O aluguer do barco, que está disponível ao longo de todo o ano, tem um custo que varia entre os 480 euros (duas horas) e 980 euros (um dia).

Consolidação

A nova embarcação vem juntar-se ao modelo GT370, também da marca de luxo italiana Invictus Yacht, que no ano passado estreou o negócio da empresa portuense no Douro, ainda o país e o turismo enfrentavam as ondas da pandemia. "Rapidamente confirmámos o potencial deste investimento", sublinha a responsável. "Não tínhamos dúvidas que o turismo do Porto e Douro iria recuperar, como também acreditamos que o turismo náutico é capaz de assumir um papel ativo nessa recuperação", adianta ainda.

Com duas embarcações premium em operação, a Invictus Cruises acredita que a oferta vai reposicionar o produto Porto e Douro e acrescentar uma nova proposta aos turistas nacionais e internacionais. "Há um grande potencial de crescimento no mercado do turismo náutico no Douro, sobretudo no segmento de luxo", mas "este caminho tem obrigatoriamente que ser sustentável, até para proteger a riqueza das paisagens e águas do Douro", assinala. Na sua opinião, "apenas é possível crescer em valor", até porque "a geografia, as infraestruturas - e até os recursos humanos - são limitados". Estes cruzeiros serão "uma mais-valia para o destino", acredita.

No ano passado, o negócio da Invictus Cruises foi assegurado essencialmente pelos portugueses, que pesaram 60% no número de passageiros. Entre os turistas internacionais, destacaram-se os clientes dos EUA, Canadá e Europa Central. Sem relevar os indicadores da atividade em 2021, Patrícia Carvalho frisa que "foi um ano que nos surpreendeu pela positiva, confirmou a aposta nesta nova área de negócio e que nos motivou a reforçar a frota em apenas alguns meses".

A Invictus Cruises é uma empresa do grupo Colorstar, cuja atividade está focada no setor químico. O grupo é ainda proprietário da Ondastar, vendedora oficial de várias marcas de barcos e prestadora de serviços pós-venda, além de especialista em cosmética de embarcações, documentação, armazenamento e transporte. Esta diversificação de negócios deve-se à paixão pelo mar do líder da Colorstar, Mário Blanco.