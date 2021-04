Invillia está a recrutar. Tem 600 vagas para trabalho remoto

A multinacional brasileira Invillia está a recrutar. Tem 600 vagas em aberto até ao final do ano, 100 a serem integrados a curto prazo. A tecnológica, que tem como clientes empresas como a Mastercard, OLX, UOL, Instituto Ayrton Senna, C6Bank, PayGo, arranca com a campanha de recrutamento Hello Strangers.

"Enquanto as principais tecnológicas discutem a escassez de engenheiros e programadores e a possibilidade de um apagão no setor já em 2022, a Invillia aborda nesta ação uma outra perspetiva: a falta de espaço nas empresas para receber e desenvolver quem pensa diferente e quer ousar. Um défice das próprias techs, e não do mercado", salienta Renato Bolzan, CEO da Invillia, citado em nota de imprensa.

A companhia - que fechou o ano passado com 800 colaboradores e um crescimento de 70% para um volume de negócios de 30 milhões de euros - tem em curso a ação Hello Strangers pretendendo "atrair profissionais de TI incrivelmente talentosos, incompreendidos no emprego atual e apaixonados por inovação, posicionando a empresa como o seu lugar no mundo".

Saiba quais as ofertas disponíveis

"Muitos desses talentos estão cansados das mesmas possibilidades de sempre. E é importante saberem que existe uma opção, quem os entende e cujo dia a dia é dominado pelo novo. Onde ninguém se sente estranho. E com o trabalho conectado em que a Invillia é referência, já não é preciso ir para fora do país para integrar desafios de ponta. Com unicórnios e startups revolucionárias. Ou aprender e evoluir continuamente com especialistas e talentos globais. Não queremos só atrair quem quer fazer diferente, estamos preparados para desenvolver cada profissional, ouvi-lo. E potenciar as suas ideias", diz Renato Bolzan.

Developer, Software Engineer, Designer UX e Product Owner são algumas das vagas em aberto. Mas os interessados podem consultar no site da empresa as ofertas disponíveis, o perfil pretendido e realizar a sua candidatura. As ofertas são para trabalho remoto.

A companhia, que desde 2019 tem escritório em Portugal, prevê chegar ao final de 2021 com 1500 colaboradores e crescer mais de 70% em faturação.