IP estuda nova linha Lisboa-Porto sem estações

Campanhã será a estação do Porto para receber comboios de alta velocidade. © Amin Chaar/ Global Imagens

A viagem de comboio entre Lisboa e Porto pela nova linha de alta velocidade poderá ser ainda mais rápida do que estava inicialmente previsto. A Infraestruturas de Portugal (IP) está a estudar a construção de uma ligação direta entre as duas principais cidades portuguesas sem estações intermédias. A ligação a cidades como Leiria, Coimbra e Aveiro poderá ser assegurada através de variantes.

Escreve esta quinta-feira o jornal Público que a viagem entre Lisboa e Porto poderá demorar uma hora e 10 minutos se não houver paragens intermédias, numa linha preparada para receber comboios com até 300 km/h de velocidade máxima. Se forem servidas as três cidades intermédias, a viagem demora cerca de uma hora e 30 minutos, metade do tempo atual, pela Linha do Norte.

A construção de uma linha principal em alta velocidade acompanhada por variantes para servir cidades intermédias é uma opção já utilizada, por exemplo, em Espanha e França. Em Portugal, a possibilidade está em cima da mesa porque a nova linha de alta velocidade será construída em bitola ibérica, tal como a restante rede ferroviária nacional.

Ou seja, a alta velocidade poderá beneficiar outras cidades portuguesas além de Lisboa e do Porto.

A nova linha de alta velocidade estará totalmente concluída em 2030 - antes disso, em 2028, deverá ficar concluída a obra entre Gaia e Soure.

O novo troço deverá iniciar-se no Carregado porque a Linha do Norte está quase toda quadruplicada entre Lisboa e o concelho onde terminou a primeira viagem sobre carris de sempre - a exceção é o percurso entre Alhandra e Vila Franca de Xira, com apenas duas vias.

Na chegada ao Porto, o comboio deverá passar por uma nova ponte ferroviária para servir a estação de Campanhã.