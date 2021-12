IP investe 36 milhões para mudar eletrificação da linha de Cascais

Monte Estoril, uma das estações da Linha de Cascais. © Arquivo/Global Imagens

A linha de Cascais vai receber um investimento de 36 milhões de euros para ter um novo sistema de eletrificação. A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou a abertura do concurso público para modernização da via e catenária de uma das linhas mais procuradas do país, segundo anúncio feito nesta segunda-feira.

Após este investimento, a linha de Cascais terá o mesmo sistema de eletrificação do que a restante rede ferroviária nacional, passando dos 1500 volts para 25 mil volts.

A obra permitirá "harmonizar as condições de exploração desta linha com o resto da rede ferroviária nacional e reduzir anualmente em mais de 1 milhão de euros os custos de energia suportados pela CP com a operação do serviço", refere a IP em nota de imprensa.

Além da mudança de catenária, as obras preveem a implementação de sete novas diagonais de contravia, alteração das estações de Oeiras e Cascais, além de uma nova ligação entre a linha de Cascais e o parque de material da CP de Carcavelos.

Esta é a uma das primeiras etapas de modernização da linha de Cascais, que deverá custar cerca de 100 milhões de euros, segundo a IP. Em fevereiro, a gestora de infraestruturas falava num investimento de 75,6 milhões na modernização da linha.

Para a tensão na catenária passar a ter 25 mil volts, será necessário construir uma nova subestação de tração em Sete Rios (em contratação); instalar uma novo sistema de sinalização eletrónica; novos sistemas de videovigilância e informação ao público; mudanças nas passagens e atravessamentos de nível; irá ainda desaparecer a última passagem de nível rodoviária da linha, em São João do Estoril.

Os novos comboios só deverão chegar à linha de Cascais a partir de 2026. A linha cascalense será contemplada com 34 das 117 novas unidades que a CP vai encomendar. Irão substituir unidades com mais de 60 anos e que "dificilmente poderão ter alguma vida para lá desta substituição".

Das 34 unidades para Cascais, 25 serão bi-tensão para poderem circular durante 2026 em conjunto com as composições mais antigas da linha. Quando a CP tiver 25 novas automotoras elétricas na frota, no final de 2026, a IP irá mudar o sistema de tensão na catenária de 1500 para 25 mil volts.