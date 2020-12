IP pode lançar concurso para reforçar segurança na manutenção ferroviária

Presidente do conselho de administração das Infraestruturas de Portugal, António Laranjo. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Infraestruturas de Portugal (IP) já pode lançar o concurso público para reforçar a segurança dos veículos de manutenção de via. A gestora da rede ferroviária nacional poderá investir até 3,9 milhões na compra de um sistema complementar para aqueles veículos, segundo a portaria conjunta dos ministérios das Finanças e Infraestruturas publicada esta quarta-feira em Diário da República.

A autorização para lançar o concurso público foi divulgada praticamente cinco meses depois de um Alfa Pendular ter abalroado um veículo de manutenção ferroviário da IP, que tinha ultrapassado um sinal vermelho à saída da estação de Soure.

Se este veículo estivesse equipado com um sistema complementar, poderia ter sido automaticamente travado e não teria entrado na linha em que circulava o Alfa Pendular a cerca de 190 km/h.

A empresa portuguesa Critical Software está a desenvolver um sistema suplementar de segurança que poderá ser utilizado nos mais de 50 veículos de manutenção da IP. Entre 2010 e 2017, houve 15 situações de ultrapassagem do sinal vermelho por parte destas máquinas de manutenção.

Até haver um sistema complementar, as dresinas, além do sinal verde, sõ podem circular na linha de comboio e avançarem para a estação seguinte após uma nova autorização por parte do centro de comando operacional. Esta solução já existia para as linhas sem controlo de velocidade (Convel) mas agora é alargada a toda a rede ferroviária nacional.