iPhone 11. Apple vai apresentar o próximo telefone a 10 de setembro

A Apple já enviou os convites para o evento anual de setembro, onde são esperadas novidades sobre novos telefones. À semelhança dos últimos anos, a empresa elegeu uma terça-feira: o dia 10 de setembro.

É um dos grandes eventos do ano para o mundo tecnológico. A apresentação de setembro da Apple é já um hábito, normalmente marcada para uma terça-feira. A tecnológica prepara-se para apresentar novos modelos da linha iPhone, até aqui referido como iPhone 11.

O evento vai decorrer no Steve Jobs Theater, no quartel-general da Apple, em Cupertino, na Califórnia, às 10 da manhã (hora local), 18 horas em Portugal continental. Já havia rumores de que a apresentação poderia acontecer a 10 de setembro, depois de alguns programadores terem olhado para a versão disponível do iOS e terem visto a data na aplicação de calendário.

Além de novos produtos, é esperado que a Apple revele também os detalhes finais sobre o serviço de streaming Apple TV+, como data de lançamento e preço da subscrição.

Nos últimos anos, a apresentação de setembro tem sido também o momento em que a Apple revela um novo smartwatch, por exemplo.