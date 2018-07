iPhone X ‘low cost’? Este é o próximo lançamento

Quando a Apple apresentar os seus novos smartphones, provavelmente em setembro, pode revelar uma versão mais barata do iPhone X. Quem o diz é a publicação Forbes, que também revela aquelas que deverão ser as principais características do equipamento.

O principal elemento do iPhone X, o ecrã que ocupa quase toda a parte frontal do dispositivo, vai marcar presença também no novo modelo. O que o equipamento não vai ter é um ecrã OLED, como acontece agora, mas sim um ecrã LCD e que deverá ter 6,1 polegadas de tamanho.

A fonte da informação citada pela Forbes é a Ghostek, uma empresa de acessórios que trabalha de perto com os fornecedores de componentes para a montagem de smartphones. Segundo os dados apurados, a versão mais barata do iPhone X deverá manter igualmente a tecnologia de reconhecimento facial Face ID.

Por outro lado, a câmara não será a mesma. Enquanto o iPhone X tem uma câmara principal com dois sensores de imagem, o novo modelo vai, segundo os rumores, ter apenas um sensor, à semelhança do que já acontece com o iPhone 8.

Os rumores dizem também que a versão mais acessível do iPhone X não vai ter a tecnologia 3D Touch – que permite interagir com as aplicações mediante a pressão que o utilizador exerce no ecrã -, mas vai ter a tecnologia de carregamento sem fios para ‘compensar’.

A alteração dos componentes pode permitir à Apple baixar o valor do novo iPhone em quase 250 euros, o que poderá significar um iPhone X abaixo dos mil euros – o preço do modelo atual começa nos 1.180 euros.