IPI Group PT e www.fies-holdings.pt sem habilitação para exercer atividade financeira

© Angelo Lucas /Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Fevereiro, 2023 • 18:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em comunicado, o Banco de Portugal alerta que os referidos responsáveis "não estão na presente data, nem nunca estiveram habilitados a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultoria de crédito".

As listas das entidades autorizadas a conceder crédito, a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito podem ser consultadas no site do Banco de Portugal, segundo a mesma nota.