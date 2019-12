IRC. Mais benefícios fiscais às empresas e apoios para o interior

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 a apresentar esta segunda-feira no parlamento não deverá deixar cair expetativas face aos anúncios de alívio já prometidos pelo governo.

Uma versão preliminar do documento, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, confirma a intenção de aumentar o teto máximo dos lucros reinvestidos que podem garantir deduções em IRC para micro, pequenas e médias empresas. O valor global do reinvestimento chega, como previsto, aos 12 milhões de euros – com a dedução máxima a ficar assim em 1,2 milhões de euros (10%). As empresas têm quatro anos para gozar desta dedução após as operações de recapitalização.

Neste âmbito, o governo prevê também alterar algumas das regras dos Código Fiscal de Investimento de modo a favorecer fusões e investimentos dentro de um mesmo sector de atividade. A intenção surge na forma de um a autorização para legislar sobre a matéria durante o próximo ano.

Também se confirma nesta versão o alargamento da cobertura da taxa reduzida de IRC de 17% na proposta preliminar (passa a incidir sobre matéria coletável até 25 mil euros) e as alterações previstas na tributação autónoma sobre carros da empresa (os 10% chegam até veículos no valor de 27.500 euros; são 7,5% para veículos a gás natural).

Para o sector exportador, não há novidades específicas, mas o governo fala em criar mais benefícios fiscais para sustentar a internacionalização. É mais uma autorização legislativa para isentar de imposto de selo na compra de seguros de crédito à exportação, “com possível inclusão de outras formas de garantias de financiamento à exportação”.

Ainda nos planos, está a intenção de rever o regime do benefício fiscal para o investimento em investigação e desenvolvimento (SIFIDE) para que as empresas deixem de ser obrigadas ao pagamento de uma taxa para gozarem deste benefício.

Mais empresas e trabalhadores para o interior

Mas deverá haver ainda mais alterações. Desde logo, por via das medidas destinadas à valorização do interior. Aqui, a taxa mais reduzida de IRC, de 12,5%, para os negócios que se fixem nos concelhos de menor densidade, também se estende aos 25 mil euros de matéria coletável.

Além disso, o governo quer criar um novo benefício fiscal para apoiar o emprego no interior e a valorização salarial. A ideia, no documento já consultado, é a de garantir deduções em IRC para 20% dos encargos com salários que sejam fixados acima dos 635 euros de retribuição mínima garantida. Os territórios onde a medida poderá ser aplicada estão ainda por definir e esta medida fica ainda a depender de autorização da Comissão Europeia segundo as regras de concorrência.

A proposta conhecida pelo Dinheiro Vivo refere, aliás, a intenção de o governo apresentar até ao verão novas medidas de incentivo para que mais trabalhadores escolham mudar-se para regiões do interior. “O Governo desenvolve, no prazo de 180 dias, as medidas do Programa ‘Trabalhar no Interior’, com vista à criação de um conjunto de medidas que promovam a mobilidade geográfica de trabalhadores que pretendam fixar-se nos territórios do Interior”, prevê o documento.

