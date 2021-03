Irlandeses Clink Hostel investem 25 milhões na reabilitação de edifício dos CTT em Lisboa

Uma perspetiva da futura reabilitação do antigo edifício dos CTT, junto ao Martim Moniz, em Lisboa. © D:R:

O grupo irlandês Clink Hostel vai investir 25 milhões de euros na reconversão do antigo edifício dos CTT, no Martim Moniz, em Lisboa, em alojamento local.

Este investimento da família Dolan, proprietária do grupo Clink Hostels, será feito exclusivamente com recurso a capitais próprios.

O futuro hostel Clink em Lisboa terá cerca de 750 camas, distribuídas por dois corpos estruturais, um com três e outro com quatro andares, unidos por um logradouro. O imóvel tem uma área bruta de 4.401 metros quadrados.

O Clink Group prevê criar cerca de 90 postos de trabalho e admite que as receitas do novo hostel possam atingir os sete milhões de euros por ano.

Neste momento, o projeto encontra-se em fase de licenciamento para habitação, sendo que o objetivo é alterar a sua função para alojamento local (AL).

Em comunicado, o grupo Clink Hostel revela que o projeto aguarda há cerca de um ano aprovação na Câmara Municipal de Lisboa.

Segundo Terry Devey, representante da família Dolan, os hostels do grupo irlandês "não são um alojamento local comum", são unidades "equivalentes a um hotel de três estrelas".

Como adianta, "trabalhamos sempre de forma integrativa com a comunidade que nos recebe. Esta é sempre uma grande mais valia para as cidades onde nos encontramos, pois estamos em permanente colaboração com o poder local".

No comunicado, o grupo revela a intenção de expandir, a breve prazo, a sua oferta de hostels ao Porto.

O Clink Hostels tem 18 anos de experiência e foco nas viagens sociais, apostando em alojamento a um preço acessível.

Os hostels Clink oferecem uma alargada gama de tipos de quartos, partilhado e privado, básico e suite, bem como Wi-Fi gratuito em toda a sua rede, bar com catering e cozinha.

A rede de hostels Clink emprega mais de 100 pessoas, em mais de 20 países, e prevê abrir 11 novas unidades em 10 cidades europeias até ao final de 2022.