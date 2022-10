Ironhack abre candidaturas para bootcamps remotos

© Pixabay

A escola de ensino tecnológico Ironhack está a abrir turmas para os bootcamps de Web Development e Análise de Dados, em regime totalmente remoto, a tempo inteiro e durante nove semanas. As candidaturas podem ser feitas até dia 11 de novembro e as aulas começam a 21 do mesmo mês.

Ambos os cursos, lecionados em inglês, arrancam com um pré-trabalho, antes do começo das aulas, que dura 60 horas e tem como objetivo fornecer aos alunos noções básicas dos bootcamps.

Para o curso de Web Development, o foco do pré-trabalho é HTML, CSS e JavaScript. Os três módulos que compõem o curso abordam o Web Design Responsivo, Back-end e Front-end.

No curso de Análise de Dados, o pré-trabalho inclui uma imersão em command-line, Git, Python, MySQL e Análise Estatística. Os módulos aprofundam o Python, a machine learning.​​​​​​ e a matemática por detrás da análise de dados.

A responsável pelo campus de Lisboa da Ironhack Portugal, Catarina Costa, afirma que sentiu "a necessidade de destacar o formato remoto, que permite que qualquer pessoa, a partir de qualquer parte do país - ou do mundo -, consiga aprender tecnologia de forma bastante rápida e incisiva". "O objetivo é continuar a trabalhar nesta acessibilidade e garantir que os interessados na área tecnológica conseguem transformar a sua vida", remata Catarina Costa.