Ironhack e Fundação José Neves já apoiaram 12 estudantes em bootcamps tecnológicos

Ironhack © DR

O programa de acordo de rendimento partilhado da Ironhack e da Fundação José Neves já beneficiou 12 estudantes universitários no acesso a uma carreira tecnológica, sem nenhum custo, até encontrarem um emprego com remuneração mensal mínima bruta de 1.250 euros.

A Ironhack é uma das maiores instituições de ensino tecnológico do mundo, enquanto a Fundação José Neves foi criada há um ano para apoiar o desenvolvimento de jovens portugueses. Ambas lançaram há um ano, em parceria, bootcamps tecnológicos.

Em comunicado, ambas as entidades fizeram saber que apoiaram a formação de 12 estudantes. Como? Enquanto os bootcamps decorrem, os alunos recebem um financiamento e, após a conclusão, são orientados pela equipa de carreiras da escola até entrarem no mercado de trabalho.

Para a responsável pelo campus de Lisboa da Ironhack Munique Martins, "É importante apostar na democratização do ensino e desenvolver talento capaz de responder às necessidades do mercado de trabalho dos dias de hoje".

O setor atravessa uma "escassez de profissionais" e, contando com os impactos financeiros provocados pela pandemia há que "oferecer uma solução a quem tem este objetivo, mas não o consegue cumprir sem este impulso".

"Comecei a minha carreira profissional na aviação, mas nunca senti que este fosse o caminho. O meu sonho era entrar no setor tecnológico o mais rápido possível e, por isso, escolhi o bootcamp em web development da Ironhack. Faltava apenas ter uma oportunidade que me ajudasse a ter mais estabilidade e segurança nesse processo e, com o apoio da Fundação José Neves, isso foi possível O retorno do valor do curso acontece naturalmente e eu sinto-me bastante realizado", conta o profissional", conta Luís Mártires, web developer na Pipedrive e ex-aluno da Ironhack, um dos alunos que beneficiou do Programa de Acordo de Rendimento Partilhado.

O programa consiste num modelo de pagamento que está disponível para cursos a tempo integral de web development e de data analytics do campus de Lisboa, que duram nove semanas. Para usufruir do programa, os candidatos devem ter 18 anos de idade, pelo menos, e ter residência fiscal em Portugal. Em caso de elegibilidade, os candidatos passam por uma entrevista e têm de cumprir critérios de verificação de crédito e realizar 100% do curso online obrigatório pré-bootcamp.