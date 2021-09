Ironhack está a requalificar o talento dentro das empresas

Inês Pereira, da Ironhack. © Direitos reservados

A corrida para encontrar os recursos humanos com as competências necessárias está a acelerar e não há sinais de que vá parar tão cedo e, para responder às necessidades crescentes das empresas, a escola de programação Ironhack lançou o Ironhack Enterprise, um segmento dirigido especificamente a firmas e que opera em duas vertentes: por um lado no recrutamento e na integração e, por outro, na requalificação dos funcionários das empresas.

"O desenvolvimento tecnológico e a crescente digitalização dos negócios têm vindo a acentuar a diferença entre as necessidades das empresas e as competências digitais dos seus colaboradores", diz Inês Pereira, gestora de contas Ironhack Enterprise. "Desta forma e devido a inúmeros pedidos de ajuda por parte de empresas, vimos urgência em apostar numa nova linha de negócio orientada para o mercado empresarial, que se encontra disponível em Portugal, Espanha e Alemanha", acrescenta.

A pandemia de covid-19 ganhou força no mundo ocidental na reta final do primeiro trimestre de 2020. Se já antes, a busca por talento era feroz, com a pandemia essa tendência intensificou-se. É que não foi apenas o mundo do trabalho que sofreu mudanças, o consumo também. Apesar de Portugal não ser dos países com índices mais elevados de compras online antes da pandemia, a verdade é que os confinamentos levaram a um crescimento das vendas através da internet. E isso levanta questões, desafios e oportunidades às empresas que se veem confrontadas com a necessidade crescente de recursos humanos com cada vez mais competências.

Se na Alemanha, as empresas procuram mais a requalificação dos trabalhadores até porque, lembra a responsável, "têm apoio do Estado e fundos específicos para investir em reskilling da sua força laboral", na Península Ibérica as empresas querem ajuda na captação de novos perfis tecnológicos.

"Estes novos talentos geralmente são formados sem conhecimento prévio de tecnologia, até ficarem aptos a 100% para serem produtivos desde o primeiro dia. Estamos a criar os futuros responsáveis tecnológicos das organizações", aponta a responsável.

Inês Pereira admite que "parece um contrassenso" a ideia de que existe talento no mercado quando há uma corrida por ele. Mas o que acontece é que há "imensas pessoas de todas as idades e com backgrounds diferentes com vontade e com as capacidades necessárias para serem excelentes profissionais de tecnologia". Porém, a maior parte desse talento "não está preparada nem qualificada para entrar nas posições específicas de que as empresas necessitam".

O que acontece é que, diz, há muitos profissionais dotados das chamadas soft skills (competências interpessoais), mas que têm falta das hard skills ou seja, do conhecimento técnico. "Por isso mesmo, o que fazemos é oferecer um ensino altamente qualificado e alternativo ao ensino tradicional, através de uma metodologia de aprendizagem super prática learning by doing ao longo de nove semanas. A Ironhack Enterprise nasceu precisamente porque muitas empresas pediam que as ajudássemos a formar e contratar em escala todos os perfis que necessitavam. Por isso, oferecemos um serviço 360 de seleção, formação e onboarding de talento tecnológico".

Para conseguir formar as pessoas que as empresas precisam, a Ironhack Enterprise lança uma campanha com o cliente para atrair quem esteja interessado. A partir daí, escolhem os perfis que mais se enquadram e lançam um bootcamp. "Ao longo da formação acompanhamos a evolução de cada estudante e avaliamos a suas soft skills e performance, para que o nosso cliente depois possa incorporar cada um no departamento e projeto mais indicado de acordo com as suas capacidades", remata.