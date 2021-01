Ironhack recebe investimento de 20 milhões para reforçar programação em Portugal

Munique Martins lidera o campus da Ironhack em Lisboa. © Direitos Reservados

A escola de programação Ironhack começa 2021 com um investimento de 20 milhões de dólares, qualquer coisa como 16,5 milhões de euros. A série B de financiamento foi liderada pelo fundo dos Estados Unidos Lumos Capital e contou também com a participação das sociedades de capital de risco Endeavor, Brighteye e Creas, segundo a informação divulgada esta quarta-feira.

A empresa vai aproveitar esta injeção de capital para abrir mais escolas em Portugal e noutros países europeus, assim como nos Estados Unidos e na América Latina. Terão serão reforçadas as iniciativas de aprendizagem remota, sobretudo numa altura em que o coronavírus obriga vários países a fecharem-se para evitar o contágio.

A Ironhack conta com uma escola em Lisboa desde o início de 2019, tendo já formado mais de 330 alunos. "Em Portugal, um dos objetivos é a abertura de novos campus em novas localizações. No entanto esta abertura dependerá de como evoluir a situação pandémica, pelo que ainda não conseguimos revelar muitos detalhes", salienta a responsável pela escola de Lisboa, Munique Martins, em resposta por escrito ao Dinheiro vivo.

Também no mercado português serão reforçadas as parcerias com empresas, reforçando a formação tecnológica em função das necessidades, mesmo em contexto remoto.

"Vamos manter-nos com o ensino remoto, e pretendemos melhorar essa vertente, criando novos formatos que nos permitam levar a nossa educação de topo em tecnologia aos vários cantos de Portugal, bem como em estabelecer novas parcerias com grandes empresas portuguesas e startups, para criar bolsas e programas que facilitem o acesso à formação tecnológica, promovendo o combate à escassez tecnológica existente no setor", acrescenta Munique Martins.

No caso das bolsas, a escola de programação esponhola estabeleceu parcerias com a StudentFinance e a Fundação José Neves, que financiam os cursos de antemão e que depois os alunos pagam de volta se forem bem sucedidos nos novos empregos. Esta estrutura de financiamento é conhecido como Income Share Agreement (ISA).