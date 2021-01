Isabel dos Santos avança com ação contra Banco de Portugal

Sede do banco EuroBic (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Dinheiro Vivo 05 Janeiro, 2021

Isabel dos Santos avançou com uma ação administrativa contra o Banco de Portugal, num processo relacionado com o banco EuroBic, no qual a empresária detém uma posição maioritária.

A ação deu entrada na segunda-feira no Tribunal Administrativo de Lisboa, segundo o portal Citius, noticia o Jornal de Negócios esta terça-feira.

Isabel dos Santos tem uma participação maioritária no EuroBic, que foi arrestada pela Justiça devido ao caso Luanda Leaks, e em relação à qual abdicou dos direitos de voto.

Em atualização



