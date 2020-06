Isabel dos Santos desmente apreensão de “bens e contas” da família

É falso que a Polícia Judiciária tenha confiscado 300 milhões de euros a Isabel dos Santos e que tenham sido apreendidos “bens e contas bancárias supostamente da “Família dos Santos””. Num comunicado emitido na manhã desta terça-feira, Isabel dos Santos nega que a família tenha contas no banco EuroBic, do qual ainda é acionista maioritária, e que alguma conta tenha “recebido fundos ou dinheiro do Estado Angolano para o seu uso pessoal ou qualquer outro fim.”

“Não há e nunca houve dinheiro do Estado angolano colocado em contas tituladas por entidades controladas por familiares de José Eduardo dos Santos, nem para seu benefício pessoal, nem para qualquer outro propósito”, acrescenta a empresária, que está no centro do caso Luanda Leaks.

Isabel dos Santos desmente assim que tenha contas bancárias em seu nome, o do marido, com dinheiro de Angola. “Não há e nunca houve dinheiro do Estado angolano colocado em contas bancárias tituladas pela Engª Isabel dos Santos ou suas empresas; Não há e nunca houve dinheiro do Estado angolano colocado em contas bancárias tituladas pelo Dr. Sindika Dokolo ou suas empresas”, continua.

O comunicado emitido refere ainda notícias sobre uma apreensão da Polícia Judiciária, que Isabel dos Santos diz não ter acontecido: “É falsa a afirmação que a Polícia Judiciária tenha procedido ao confisco de 300 milhões de euros a Isabel dos Santos.”

Quanto à sua presença no país, a empresária, que tem participação nas empresas nacionais Efacec, Nos e no banco EuroBic, diz que “é tendenciosa a informação que Isabel dos Santos e Sindika Dokolo estariam fora do país, tentando dar a falsa aparência de fuga”, sendo que “nenhum é cidadão português e ambos são investidores estrangeiros e é publicamente sabido que ambos trabalham fora de Portugal.”

No documento, Isabel dos Santos nega ainda ser dona de alguns imóveis que têm sido dados como propriedades suas. Afirma que “é falso que o Dr. Sindika Dokolo detenha ou seja proprietário de um edifício de 11 andares em Rio de Mouro, Sintra; É falso que seja da Engª. Isabel dos Santos a moradia da Quinta do Lago” e que a própria e o marido “não têm propriedade alguma no Algarve”.