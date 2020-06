Isabel dos Santos desmente apreensão de “bens e contas” da família

É falso que a Polícia Judiciária tenha confiscado 300 milhões de euros a Isabel dos Santos e que tenham sido apreendidos “bens e contas bancárias supostamente da “Família dos Santos””. Num comunicado emitido na manhã desta terça-feira, Isabel dos Santos nega que a família tenha contas no banco EuroBic, do qual ainda é acionista maioritária, e que alguma conta tenha “recebido fundos ou dinheiro do Estado Angolano para o seu uso pessoal ou qualquer outro fim.”

“Não há e nunca houve dinheiro do Estado angolano colocado em contas tituladas por entidades controladas por familiares de José Eduardo dos Santos, nem para seu benefício pessoal, nem para qualquer outro propósito”, acrescenta a empresária, que está no centro do caso Luanda Leaks.

Isabel dos Santos desmente assim que tenha contas bancárias em seu nome, o do marido, com dinheiro de Angola. “Não há e nunca houve dinheiro do Estado angolano colocado em contas bancárias tituladas pela Engª Isabel dos Santos ou suas empresas; Não há e nunca houve dinheiro do Estado angolano colocado em contas bancárias tituladas pelo Dr. Sindika Dokolo ou suas empresas”, continua.

O comunicado de três paginas e com vários pontos refere ainda notícias sobre uma apreensão da Polícia Judiciária que Isabel dos Santos diz não ter acontecido: “É falsa a afirmação que a Polícia Judiciária tenha procedido ao confisco de 300 milhões de euros a Isabel dos Santos.”

Quanto à sua presença no país, a empresária, que tem participação nas empresas nacionais Efacec, Nos e no banco EuroBic, diz que “é tendenciosa a informação que Isabel dos Santos e Sindika Dokolo estariam fora do país, tentando dar a falsa aparência de fuga”, sendo que “nenhum é cidadão português e ambos são investidores estrangeiros e é publicamente sabido que ambos trabalham fora de Portugal.”

No documento, Isabel dos Santos nega ainda ser dona de alguns imóveis que têm sido dados como propriedades suas. Afirma que “é falso que o Dr. Sindika Dokolo detenha ou seja proprietário de um edifício de 11 andares em Rio de Mouro, Sintra; É falso que seja da Engª. Isabel dos Santos a moradia da Quinta do Lago” e que a própria e o marido “não têm propriedade alguma no Algarve”.

A terceira parte do comunicado incide na participação em várias sociedades, que Isabel dos Santos desmente também que existam: “É completamente falsa a afirmação que o Dr. Sindika Dokolo tem sociedades que servem de veículos utilitários ao branqueamento de capitais” e “as sociedades Fidequity e H33 não pertencem à “Família dos Santos”. “É tendenciosa esta afirmação e visa unicamente confundir as empresas da empresária Isabel dos Santos com um suposto “património de família”, continua.

Empresária admite avançar com queixa-crime por “injúria e difamação”

Por fim, a empresária refere-se à situação judicial e considera também “completamente falsa a afirmação de existência de crimes precedentes de corrupção e peculato em Angola. Não há um tribunal em Angola que tenha estabelecido a existência de crime algum” e admite mesmo “apresentar uma queixa-crime por injúria e difamação, assim como pedido de reparação cível dos graves prejuízos causados por esta afirmação que visa um Ex-Chefe de Estado”, já que, sublinha, “é completamente falsa e gravemente difamatória a afirmação que a “Família dos Santos” lava grande parte da sua fortuna em Portugal”.

O documento diz que Isabel dos Santos foi convidada pelo anterior executivo angolano para PCA da Sonangol “para liderar o processo de reestruturação da empresa estatal Sonangol que se encontrava praticamente em falência” quando era consultora da petrolífera angolana e administradora de outras 12 empresas em Portugal e Angola. As condições propostas aos elementos da sua administração “foram acordadas com o antigo executivo” e estes foram recrutados no sector privado.

“O Estado angolano foi parte de todo este processo de seleção, condições, requisitos e recrutamento, tendo validado todos os membros do Conselho de Administração da Sonangol e procedeu à sua nomeação. Foi cumprido o previsto na Lei de Bases do setor empresarial público de Angola e outras disposições sobre esta matéria”, conclui a empresária.