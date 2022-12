Iscte Business School vence competição europeia de ética no mundo empresarial

Os estudantes vencedores acompanhados da vice-dean for Teaching and Inovation da Iscte Business School © DR

A Iscte Business School (IBS) venceu a European Ethics Bowl, competição europeia que promove o debate de questões éticas ligadas ao setor empresarial. A final decorreu dia 9 de dezembro no Banco Europeu de Investimento, na cidade do Luxemburgo.

A equipa composta por Pedro Vaz, António Carlos Dias e Guilherme Bica - três alunos de mestrado em Economia -, representou Portugal nas três fases da competição em que foi confrontada com dilemas éticos.

A cada etapa do concurso elaboraram uma posição sobre as questões éticas com que foram confrontados, apresentaram os seus argumentos e debateram-nos com outras equipas.

"A fluidez do discurso e um forte poder de argumentação foram a chave para vencer este primeiro prémio", afirma o estudante Guilherme Bica, citado em comunicado.

Na fase final do European Ethics Bowl, a equipa do IBS construiu a sua posição sobre o tema "Padronização do Ensino Superior" e foi confrontada com questões como a existência de quotas de diversidade de género ou pró-minorias no acesso às universidades.

Face a estes dilemas, os três estudantes mostraram-se contra por considerarem que esta "é uma forma de combater um problema social e não uma solução em si", lê-se no comunicado da IBS.

Sobre as posições defendidas ao longo da competição, o aluno Pedro Vaz sublinhou que foram sempre "fiéis aos seus princípios éticos" e que optaram por não seguir "a opinião mais consensual e politicamente correta".

Já o estudante António Carlos Dias destacou a importante troca de conhecimentos que a experiência permitiu, referindo que "foi extremamente enriquecedor poder contrapor opiniões com colegas de diferentes países da Europa".

Além dos estudantes da Iscte Business School, a final do European Ethics Bowl juntou alunos da Université Paris Dauphine, em França, e da Sofia University "St. Kliment Ohridski", na Bulgária.

Ana Lúcia Martins, vice-dean for teaching and inovation da Iscte Business School, afirmou que a vitória na competição demonstra "as competências dos nossos estudantes e consolida a reputação internacional da IBS".

O Ethics Bowl foi criado em 1993 por Robert Ladenson, professor emérito do Instituto de Tecnologia de Illinois, nos EUA. A primeira competição entre escolas que serviu de inspiração para o concurso europeu, realizou-se em 1997.