ISQ dá a trabalhadores apoio no valor de um salário

Pedro Matias, presidente do ISQ

O ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade anunciou esta sexta-feira que vai atribuir este mês um apoio extraordinário aos trabalhadores no valor de um salário com o objetivo de mitigar o impacto do aumento da inflação.

"Num contexto de subida constante das taxas de inflação e respetivo impacto no custo de vida, o ISQ decidiu atribuir um apoio extraordinário aos seus colaboradores com o objetivo de ajudar a combater a inflação e como medida de solidariedade nesta quadra natalícia tendo em conta os tempos desafiantes que a economia e a sociedade enfrenta", pode ler-se num comunicado do instituto, liderado por Pedro Matias.

Segundo o ISQ, a medida "será no valor do salário" de cada trabalhador e será paga ainda no mês de dezembro.

A medida abrange o conjunto dos trabalhadores do ISQ e "irá proporcionar um Natal melhor aos colaboradores e suas famílias, no contexto particularmente difícil".

O ISQ refere que, ao longo de 2022, reforçou o pacote de benefícios, nomeadamente com o seguro de saúde e o aumento de subsídio de refeição, entre outras medidas.

De acordo com a nota, o ISQ detém um centro de interface tecnológico em Portugal que opera há mais de 50 anos no mercado nacional e internacional com soluções integradas de serviços de engenharia, inspeção, ensaios, testes e formação.