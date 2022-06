Israelita Shield entra em Portugal e cria centro de investigação em Lisboa

Nuno Hortênsio, country manager da Shield em Portugal © Direitos Reservados

A criação de um centro de investigação e desenvolvimento em Lisboa marca a entrada da tecnológica israelita Shield em Portugal, que conta com uma equipa de 12 pessoas mas quer fechar o ano com 20. De acordo com o comunicado divulgado, o novo centro de desenvolvimento dará suporte à casa-mãe em Israel e estará envolvido no desenvolvimento de soluções para projetos e clientes a nível mundial. Lisboa será o "hub de inovação" da empresa. Portugal foi escolhido pela "qualidade do talento tecnológico" disponível.

"É um país com muito potencial, não só devido às boas universidades e aos bons profissionais, mas também devido ao seu próspero ecossistema tecnológico e empresarial, que já produziu unicórnios e startups no valor de milhares de milhões de dólares, e ao investimento internacional que está a atrair", refere, citado no comunicado, o country manager da Shield, Nuno Hortênsio.

Numa primeira fase, a Shield pretende apostar em equipas de desenvolvimento, "mas, futuramente, irá incluir também profissionais das áreas de arquitetura de soluções e cloud". A empresa, que pretende estabelecer protocolos com as universidades portuguesas, já que tem grandes planos de crescimento para 2023, diz estar à procura de programadores e gestores de software especializados com experiência em Java, Angular, JavaScript, bem como outros profissionais de TI "altamente especializados", que possam desenvolver novas funcionalidades para a sua plataforma de Inteligência Artificial, "premiada para controlo das comunicações ao serviço das instituições financeiras".

"Temos uma proposta muito atrativa. Trabalhamos com tecnologia de ponta em termos de inovação, oferecemos oportunidades de crescimento profissional extremamente interessantes e projetos desafiantes em todo o mundo. A empresa tem uma cultura muito forte em Israel que vai trazer para Portugal, baseada em princípios de work-life balance e progressão profissional de grande valor e muito justos", refere, ainda, Nuno Hortênsio.

A empresa anuncia, ainda, que fechou, em janeiro, uma ronda de financiamento da série A de 15 milhões de dólares, liderada pela Macquarie Capital e OurCrowd, com uma participação significativa da Mindset Ventures. O valor será aplicado na sua estratégia de expansão e no desenvolvimento da sua plataforma, frisa.