Itália injeta mais 400 milhões de euros na ITA Airways

Os fundos devem chegar antes do final do mês aos cofres da ITA, de acordo com a decisão, tomada durante uma assembleia geral extraordinária de conselheiros do ministério italiano da Economia, detentor da totalidade do capital da empresa.

Bruxelas tinha dado "luz verde" à recuperação da ITA em setembro de 2021 e autorizado a injeção de 1,35 mil milhões de euros de fundos públicos.

Contrariado duas vezes pelo Estado, que o privou dos seus poderes operacionais, Alfredo Altavilla demitiu-se esta segunda-feira à noite, quando decorrem negociações sobre a privatização da ITA Airways.

Altavilla foi acusado de obstruir a venda da companhia aérea ao fundo de investimento norte-americano Certares, associado à Air France-KLM e Delta Air Lines e nunca escondeu a sua preferência pela proposta concorrente, apresentada pela Lufthansa e pelo armador ítalo-suíço MSC.

O anterior governo, liderado por Mario Draghi, anunciou em agosto ter selecionado a proposta da Certares para a ITA Airways, com vista à abertura de negociações exclusivas.

Em face à falta de progressos nas negociações, o novo ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, decidiu no final de outubro não renovar a exclusividade das negociações com a Certares, chamando de novo à mesa do negócio o MSC e a Lufthansa.

A ITA Airways já beneficiou de uma injeção inicial de 700 milhões de euros de fundos públicos em 2021, receberá mais 400 milhões de euros em 2022, aprovados hoje, e voltará a receber uma nova tranche em 2023, eventualmente de 250 milhões de euros, se o teto estipulado por Bruxelas para a recuperação for respeitado.

Se as negociações forem bem-sucedidas, será o comprador que deve assegurar a recapitalização da jovem companhia aérea, que descolou em 15 de outubro de 2021.

O Estado italiano desembolsou até agora mais de 13 mil milhões de euros em sucessivas tentativas de recuperar a Alitalia, antecessora da ITA Airways.

O atual conselho de administração da ITA Airways permanecerá em funções até à próxima assembleia-geral ordinária, na próxima terça-feira, que deverá discutir, entre outras coisas, a sucessão de Altavilla.