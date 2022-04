Italiana ShopFully comprou a espanhola Tiendeo, empresa epecializada na digitalização de catálogos

ShopFully quer oferecer a melhor tecnologia e os melhores produtos, através de uma plataforma tecnológica inovadora © Treecha - stock.adobe.com

A ShopFully, uma empresa italiana cuja missão é facilitar as decisões de compra através de canais digitais e lojas físicas, adquiriu esta sexta-feira a Tiendeo (plataforma espanhola especializada na digitalização de catálogos e folhetos). Com esta junção a ShopFully pretende ser líder no setor de Drive to Store (ações online para incentivar potenciais clientes a visitarem as lojas físicas), e consegue assim ter presença em 12 países, garantindo ainda "uma rede de 45 milhões de utilizadores ativos e mais de 400 clientes, incluindo grandes retalhistas e marcas reconhecidas globalmente", revela a empresa italiana, em comunicado.

"Desta forma, o novo grupo começa a oferecer a melhor tecnologia e os melhores produtos, através de uma plataforma tecnológica inovadora, entregando serviços a um maior número de clientes em todo o mundo", frisa a marca que tem como objetivo "passar de uma comunicação local realizada principalmente através de papel - que representa atualmente investimentos de mais de 12,6 mil milhões de euros só na Europa - para um modelo digital, com importantes vantagens económicas e um impacto ambiental positivo".

"Com esta aquisição, aceleramos os nossos esforços para criar ainda mais valor para os nossos consumidores e clientes." - comenta Stefano Portu, CEO e fundador da ShopFully.

"Estamos muito satisfeitos por nos juntarmos à equipa ShopFully, criando assim o líder europeu em Drive to Store", diz Cezar Pereira, Country Manager da Tiendeo: "Ao unir forças podemos criar novas sinergias entre as nossas equipas, partilhando recursos e conhecimento para desenvolver soluções cada vez mais inovadoras nos mercados onde operamos."