Bancos devolvem desconto do IVAucher até dois dias após compra

Livraria Bertrand, os livros mais lidos pelos portugueses, best seller © Pedro Correia/Global Imagens

O Conselho de Ministros deu luz verde a que banca possa reembolsar os contribuintes da parte correspondente ao saldo do IVAucher que vai ser gasto, a partir de outubro, nas três atividades económicas abrangidos pela medida: cultura, alojamento, restauração. O reembolso terá de ser feito no máximo dois dias após o pagamento da compra.

"Foi aprovado um diploma que procede à adaptação do programa 'IVAucher' com o intuito de potenciar a sua simplicidade e universalidade, quer nos meios de adesão, quer na utilização do benefício, por parte dos consumidores e comerciantes. Nesse sentido, o programa é alargado a outras entidades para efeitos de adesão e utilização do benefício, passando também a prever-se o ressarcimento do montante do benefício para a conta bancária do consumidor no prazo máximo de dois dias úteis após o pagamento", refere o comunicado do Conselho de Ministros desta quinta-feira, 2 de setembro.

Esta medida de estímulo ao consumo em três das atividades mas fustigadas pela pandemia arrancou em junho, sendo que até ao final de agosto decorreu o período de acumulação do imposto. Neste mês de setembro, a Autoridade Tributária vai apurar o saldo acumulado do IVA obtido pelos portugueses em compras. A utilização do imposto acumulado em novas compras arranca em outubro e, na última segunda-feira, e com o objetivo de tornar a medida mais universal, o governo anunciou que a banca iria poder passar a creditar nas contas dos consumidores o valor correspondente ao IVAucher. A medida recebeu, assim, esta quinta-feira, luz verde do Executivo.

A partir de outubro, os comerciantes que queiram aderir ao IVAucher podem optar por manter os seus meios de pagamento eletrónicos, ou seja, não têm de aderir aos disponibilizados pela entidade que está a operacionalizar o IVAucher. Contudo, a opção anteriormente avançada - disponibilização aos clientes dos descontos através da rede da entidade operadora do sistema, como os terminais de pagamento, a aplicação IVAucher e software de faturação - mantém-se válida para os comerciantes que assim entenderem.

Por exemplo, se for a uma livraria aderente comprar um livro que custa 16 euros, no âmbito desta medida tem de fazer o pagamento com um cartão bancário. Ao pagar, se o comerciante tiver optado por não ter os terminais de pagamento da rede Saltipay - que opera o sistema - ou a aplicação IVAucher [parte dos comerciantes] ou proceder a uma atualização do software de faturação, o consumidor usa os meios eletrónicos de pagamento disponíveis no estabelecimento, pagando na totalidade o valor da compra. E até dois dias depois os bancos créditam até 50%. Em cada operação em que o IVAucher for usado, até 50% do valor pode ser pago com o saldo do programa.

Outubro para gastar

O saldo acumulado entre junho e 31 de agosto, pode começar a se gasto a partir de 1 de outubro e até ao final do ano. Os interessados têm de aderir, associando o seu NIF a um cartão bancário, algo que pode fazer dirigindo-se a um dos mais de três mil pontos de venda da Pagaqui, ou online através do site ou aplicação móvel do IVAucher. O montante acumulado terá de ser gasto nos três setores que tenham como CAE principal a atividade de alojamento, restauração e cultura.

Com a pandemia, a atividade destes setores foi fortemente atingida. Para incentivar o consumo interno, no Orçamento do Estado para este ano o governo inscreveu esta medida de estímulo. Entre junho e 31 de agosto, a primeira fase do programa, os contribuintes tiveram apenas de pedir fatura com o número de contribuinte quando compraram bens ou serviços nos três setores abrangidos pela medida.

Para já, o ministério das Finanças ainda não fez um balanço sobre os valores arrecadados. Dizia apenas, esta segunda-feira, que "ainda que durante o mês de junho tenham vigorado algumas medidas restritivas de funcionamento dos estabelecimentos destes setores e de circulação de pessoas em algumas localidades do país, os dados disponíveis de junho apontam para um aumento significativo das faturas, base de tributação, e respetivo IVA em relação ao ano de 2020".