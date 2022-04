Já abriu a maior Zara do mundo

Mónica Costa 08 Abril, 2022 • 13:33 Partilhar este artigo Facebook

Abriu esta sexta-feira, em Madrid, a maior Zara do mundo. O novo espaço de nove mil metros quadrados, está instalado no emblemático Edifício España, na praça com o mesmo nome, no coração da capital espanhola. O recinto alberga ainda uma Zara Home e uma Stradivarius, explicou o jornal espanhol Expansíon.

Todo o espaço está equipado com tecnologia de ponta e insere-se com a estratégia da Inditex de ter lojas maiores e com melhores equipamentos tecnológicos.

A loja da Zara tem sete mil e 700 metros quadrados, distribuídos por quatro pisos, onde estarão as diferentes secções da marca. A secção feminina está no primeiro e segundo pisos, onde existe a Zara Beauty e a área online, com um silo robótico que consegue entregar até 1500 pedidos.

Na cave fica a secção infantil e um armazém para reabastecimento e a secção de homem ocupa o terceiro andar, assim como a Zara Home, que tem um novo conceito. Ou seja, o seu espaço está dividido de forma a assemelhar-se às assoalhadas de uma, para destacar os artigos.

Este novo espaço vai ter uma área de self check-out e, através da app da Zara (em Espanha) os clientes terão a possibilidade de experimentar a "Store Mode". Para os consumidores mais apressados a marca tem disponível a função "pay and go", através da qual é possível comprar roupa usando apenas o telemóvel.

Por seu turno, a Stradivarius ocupa 1200 metros quadrados, distribuídos por dois andares e com entradas para a rua. Também nesta marca existe a possibilidade do self check-out.

O acesso às lojas pode ser feito através do parque de estacionamento , ou pela renovada Plaza de España, que foi renovada e onde foram plantadas mais de 1300 árvores de cerca de 50 espécies.

Para além desta abertura, o grupo Inditex já anunciou que prevê aberturas de lojas em Portugal, Qatar e Japão.