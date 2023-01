Já abriu em Portugal o primeiro cabeleireiro totalmente biológico

© DR

Portugal já tem um cabeleireiro 100% biológico. A marca francesa Biocoiff' - que se orgulha de trabalhar com produtos totalmente orgânicos - escolheu a cidade de Braga para instalar o seu primeiro espaço em território nacional.

O novo salão apenas vai funcionar com tintas para cabelo sem químicos adicionados, que para além de não serem tóxicas também não poluem o ambiente.

Como explica a responsável pela marca em Portugal, Alda Fernandes, todos os tratamentos serão precedidos de um completo diagnóstico que traça o passado capilar de cada cliente e todos os produtos que forem posteriormente utilizados serão adequados a cada situação e totalmente biológicos. Segundo Alda Fernandes também os cuidados de mão serão, brevemente, 100% naturais.

E, segundo os princípios da ecologia e da sustentabilidade, os clientes terão direito a café e chá orgânico, as embalagens são completamente ecológicas e a limpeza e desinfeção do salão são amigas do ambiente.