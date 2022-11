Já é possível pagar viagens e encomendas através de MB Way

Já é possível pagar as suas viagens e encomendas online nas plataformas Uber e Uber Eats, utilizando o MB Way. A novidade foi avançada esta terça-feira, no âmbito da parceria entre a SIBS e a Uber.

A partir de agora, os mais de 4,5 milhões de utilizadores MB Way podem, de uma forma mais simples, fazer as suas viagens e compras através das plataformas Uber e Uber Eats, reforçam as marcas em comunicado.

E, revelam ainda que, para comemorar esta parceria, os novos clientes da Uber e do MB Way irão usufruir de descontos exclusivos. Assim, para os novos clientes Uber que façam as suas primeiras viagens terão descontos de cinco euros nas duas primeiras deslocações, ao utilizarem o código MBWAYUBER. No caso da Uber Eats, as duas primeiras encomendas de novos clientes vão ter o benefício de oito euros, com o código MBWAYEATS.

Para os novos aderentes ao MbWay e cujos primeiros pagamentos sejam executados em ambas as plataformas Uber, terão um benefício de 2 x 5 euros em cashback no Challenge do MB Way.

Para aceder a esta nova forma de pagamento é necessário associar o MB WAY às suas formas de pagamento na "Carteira/Wallet" nas aplicações da Uber, indicando o número de telefone associado ao MB Way e aceitar a notificação com a validação da operação. Depois da operação concluída, basta escolher a encomendar ou pedir transporte, selecionar o MB Way e recebe automaticamente a notificação para pagar. É também possível definir no "Perfil de Viagem" o MB Way como forma de pagamento preferencial.

Para o diretor de Segmentação e Gestão de Mercados da SIBS, Luís Gonçalves, "o crescimento exponencial que este serviço (Mb Way) tem registado, bem como a confiança que tem recebido de grandes insígnias como a Uber, reflete bem a importância que ganhou na vida dos portugueses". Acreditamos que esta parceria é já um sucesso uma vez que oferece as características de simplicidade, mobilidade e segurança que os utilizadores de ambos os serviços procuram no seu dia a dia".

Por seu turno, Francisco Vilaça, diretor geral da Uber em Portugal, acredita que "esta é uma parceria com perspetivas de grande aceitação tendo em conta que as tecnologias já fazem parte do dia-a-dia dos utilizadores portugueses". Para além de proporcionar "aos utilizadores da Uber uma nova possibilidade de pagamentos eficazes, convenientes e seguros - tal como as nossas viagens e entregas", declara ainda.