Já há um Mcdonald's que aceita pagamento com criptomoeda

Restaurante McDonald's © JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Já é possível pagar com criptomoeda na McDonald's e em museus locais na cidade de Lugano, na Suíça. A câmara municipal da cidade chegou a um acordo com a Tether (tipo de moeda digital) de modo a promover estes pagamentos na cidade, segundo noticia o jornal económico El Economista.

As 12 instalações que integram o projeto, como o restaurante da McDonald's, galerias de arte e outros negócios usarão a GoCrypto, um serviço de pagamentos e criptografia.

Designado de Plano B, o principal objetivo do projeto é introduzir as bitcoins como novo método de pagamento viável para os consumidores em vários estabelecimentos, refere o periódico.

Existem várias empresas no mundo que pretendem, "de uma vez por todas", que sejam efetuados pagamentos com moedas digitais. Mas, neste caso, será que a Tether é uma criptomoeda confiável? O económico explica que "é uma moeda estável" e que o objetivo "é replicar o preço do dólar americano, ou seja, esse token sempre terá o mesmo valor da moeda".

O CTO da Tether, Paolo Ardoino, sublinha que "no início deste ano, a cidade de Lugano e a Tether assinaram um memorando de entendimento para lançar uma colaboração estratégica por meio de várias iniciativas, incluindo ajudar empresas locais a integrar os serviços de pagamento existentes com stablecoins e bitcoin".

O jornal económico acrescenta que "o projeto do Plano B" pretende, nos próximos 25 dias, "receber autorização para que mais empresas da cidade aprovem este novo meio de pagamento". Espera-se que mais de duas mil empresas aceitem este método de pagamento.