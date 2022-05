Já pode comprar o vinho Liber Pater 2018, cada garrafa custa 30 mil euros

O produtor do Liber Pater, Loic Pasquet (à esquerda) fotografado na sua vinha de Bordéus com Cláudio Martins © Direitos Reservados

O mais recente lançamento do Liber Pater, o vinho tranquilo mais caro do mundo, está já disponível para compra no mercado português. O 'The Vanity', um vinho de 2018, custa 30 mil euros a garrafa e pode ser comprada através da Martins Wine Advisor. Ou não fosse Cláudio Martins, CEO da consultora, o embaixador da marca de Bordéus em todo o mundo.

"Um dos mais raros vinhos do mundo, único e controverso, e que põe em causa as regras de uma das regiões mais famosas do mundo. É assim que é apresentado para justificar o preço, mas, de facto, é um vinho único, uma obra de arte", diz Cláudio Martins, citado em comunicado.

Loic Pasquet, o produtor de Bordéus responsável pelo Liber Pater, produziu apenas 740 garrafas deste 'The Vanity', das quais, para Portugal, foram destinadas 18 unidades. Produzido de forma totalmente manual, com uma colheita feita em várias etapas de acordo com a variedade e microclima das parcelas, o 'The Vanity' é feito a partir de videiras não enxertadas e de castas pré-filoxéricas: Petite Vidure 85 % (antigo original seleção de Cabernet Sauvignon), Petit Verdot 10 %, Castets, Tarnay, Saint Macaire e Malbec 5% .

As técnicas de vinificação imitam o século XIX. "Os cachos são desfeitos e levemente esmagados mal chegam à adega, a fermentação é feita a baixa temperatura e a maceração dura dois meses nas ânforas. É pressionado depois suavemente com uma prensa de cesta de estilo antigo e envelhece um mínimo de dois anos nas mesmas ânforas sobre as borras finas", pode ainda ler-se no comunicado.

Cláudio Martins destaca, ainda, que se trata de um vinho "raro", com "quantidades limitadas" e uma "história rica" que ajudam a explicar o preço de venda ao público. "Estamos cada vez mais focados em trazer produtos/vinhos estrangeiros com este valor acrescentado, para colocar no mercado português que tem vindo a crescer neste segmento e que mostra uma grande vontade de experimentar novos vinhos. Estou convicto que a comparação destes vinhos com os vinhos portugueses é muito valiosa para os nossos porque só assim é que somos capazes de aprender e colocar os nossos vinhos no sítio onde merecem", sublinha.