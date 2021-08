Já pode encomendar autotestes para casa através de uma aplicação

Estafetas vão entregar encomendas de autotestes em casa. © DR

Em abril, a Uber arrancou com um projeto-piloto em Portugal para a realização de testes à covid-19 ao domicílio. Através da aplicação de transportes, era possível chamar um técnico do laboratório Unilabs para testes PCR ou antigénio. A partir desta quinta-feira, a empresa vai mais longe e já permite a encomenda de autotestes para entregar em casa. O serviço está disponível de norte a sul do país.

Através da aplicação Uber Eats, no ícone de saúde, os utilizadores podem encomendar autotestes em lojas selecionadas da Well's, Continente e Celeiro, marcas do grupo Sonae. Ao valor do produto é acrescentada a taxa de entrega, que varia conforme a insígnia. Entre a encomenda e a receção deverão bastar 30 minutos.

No caso da Well's, estarão disponíveis dois autotestes, por valores entre 2,70 e 4,99 euros, em mais de 100 lojas de norte a sul do país.

No Continente e no Celeiro, há um autoteste disponível, por 2,79 euros. No Continente, estão abrangidas 80 lojas nos municípios de Lisboa, Porto, Algarve, Braga, Leiria, Paços de Ferreira e Santarém. No Celeiro, os autotestes estão à venda em cerca de 50 lojas dos concelhos de Lisboa, Porto, Braga, Algarve, Funchal, Coimbra, Guimarães, Leiria e Viseu.

O sucesso do projeto-piloto dos testes PCR ou antigénio levou a Uber e a Unilabs a relocalizar este serviço para a aplicação Uber Eats. Depois do pedido, um técnico de colheitas irá deslocar-se a casa, com equipamento de proteção individual para a recolha da amostra. O serviço está disponível nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto mas será alargado a mais localidades no curto prazo, refere o comunicado.

O teste PCR custa 100 euros e o relatório com o resultado é entregue 24 horas depois da colheita. O teste antigénio custa 25 euros, com o relatório enviado até quatro horas depois da colheita. Seja PCR ou antigénio, o serviço de testes ao domicílio tem uma taxa de entrega de 25 euros.

"A nossa aplicação agora vai dar resposta a uma área tão importante como é a da saúde em Portugal. Numa fase em que a testagem é cada vez mais necessária para a população portuguesa, é agora possível ter acesso a testes à Covid-19 com segurança e rapidez em parceria com a Unilabs, Wells, Continente e Celeiro", assinala o diretor-geral do serviço Uber Eats em Portugal, Diogo Aires Conceição, citado em comunicado.