Já pode pagar pedidos de refeição na Glovo com Euroticket

A Euroticket fechou um acordo com a Glovo que permite o pagamento de refeições ou bens alimentares com esta solução na plataforma de entregas ao domicílio. O Euroticket é usado por cerca de meio milhão de utilizadores.

O acordo surge numa altura em que o delivery tem registado crescimentos por causa do confinamento provocado pela pandemia e que empurrou muitos portugueses para o teletrabalho. Esse movimento já levou a Sodexo a fechar igualmente uma parceria com a Uber Eats. De acordo com os dados da SIBS, na primeira semana de junho, as transações online, face ao período antes da pandemia, na Restauração, Food Delivery e Take Away sofreram um aumento de 78%

Em pleno confinamento, a Endered, a dona da Euroticket, permitia a associação do cartão a transações com a MB Way, agora firmou uma parceria com a plataforma de entregas permitindo ao cerca de meio milhão de utilizadores fazer pagamentos de refeições ou bens alimentares. “Para isso, basta confirmarem se têm um cartão começado por 4339, que criem um cartão MB Net através do MB WAY e o associem como meio de pagamento preferencial na App da Glovo”, explicam em nota enviada às redações.

Para assinalar a chegada do Euroticket Refeição à Glovo, “os primeiros mil utilizadores a efetuarem o pagamento com o seu cartão Euroticket vão usufruir da oferta da taxa de entrega.”