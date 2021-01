Já se compra carro pela internet e com entrega à porta

O Standvirtual terminou 2020 em contramão com o setor automóvel: o tráfego na montra digital de carros usados aumentou 14%, sobretudo junto de utilizadores mais jovens e de mais velhos, e houve mais mulheres também a fazer pesquisas.

Em ano de pandemia, e enquanto as vendas de carros novos tiveram o pior desempenho desde 2014, até já se começaram a fazer compras apenas pela internet: da pesquisa até à entrega do veículo - mesmo à porta de casa - sem contacto presencial com o vendedor.

O crescimento em contraciclo deixa ainda margem para a plataforma que liga compradores a vendedores de particulares e profissionais aumentar a equipa instalada em Portugal durante 2021, à conta do mercado das peças.

"Temos clientes que já fazem vendas totalmente online. Há grandes operadores que nos dizem que já venderam carros para o Algarve, em que o consumidor faz a transferência bancária, os concessionários tratam dos documentos e depois transportam os carros. Não chegam sequer a ver o novo proprietário", conta ao Dinheiro Vivo o diretor-geral do Standvirtual, Nuno Castel-Branco.

As compras exclusivamente digitais também são feitas quando é necessário pedir um empréstimo para comprar um carro. "Os processos são um pouco mais complexos, neste caso, porque pode implicar troca de assinaturas e o envio de documentos adicionais. Mas não deixa e ser possível."

Esta nova forma de comprar um carro arrancou no ano em que os concessionários tiveram de fechar portas entre no primeiro período de confinamento geral. Numa segunda fase ainda estiveram abertas durante uma semana. Mas o agravamento dos contágios levou a novo fecho.

"Há alguns profissionais que poderão, desta forma, contar com a opção de lay-off. As pessoas estão com uma mobilidade muito mais reduzida, o que de facto diminui significativamente a procura."

Esta decisão, no entanto, tem o reverso da medalha: "A situação facilitaria a maior continuidade de uma jornada de compra, para que um cliente que estivesse interessado em concluir uma aquisição pudesse tratar disso com maior facilidade."

A pandemia transformou o comércio online e o Standvirtual beneficiou com isso. "Está tudo mais desenvolvido, desde o contacto, envio de fotografias e de informação, detalhes, preparação, alternativas, contactos e videochamadas", referiu há dias Nuno Castel-Branco em conversa com antigos alunos da escola de negócios AESE.

A plataforma também beneficiou de várias melhorias ao longo do ano, sobretudo na informação disponibilizada aos consumidores.

"Quando alguém está no nosso site, com 50 mil carros, é necessário perceber qual é o automóvel que melhor se ajusta às nossas necessidades. Temos procurado garantir um padrão para a disponibilização desses dados. Isto tem um grande benefício para o consumidor final, que tem a informação muito mais bem definida."

Foi ainda lançada em 2020 uma ferramenta de comparação do preço do carro que está a ser analisado com a média dos outros veículos disponíveis na plataforma no último ano. Assim, o consumidor percebe se o carro está na média dos outros 50% ou se está nos 25% abaixo ou acima do preço médio.

Para este ano, as peças voltam a ser um dos fatores de crescimento do Standvirtual. Com praticamente um milhão de registos no catálogo, poderá ser necessário até dar mais força à equipa central da plataforma, que também é responsável pelos conteúdos publicados no Olx.

"Temos uma equipa central, com o hub tecnológico em Portugal, onde estão 150 pessoas. Este hub poderá crescer para perto das 200 porque há investimento em novas áreas, que requerem um trabalho tecnológico mais aprofundado, para melhorar essa experiência para o utilizador."