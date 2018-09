Jack Ma deixa a presidência da Alibaba em 2019. Daniel Zhang vai ser o sucessor

Jack Ma é um dos empreendedores mais conhecidos a nível mundial. Fundou e lidera a gigante do comércio electrónico Alibaba. Depois de anos ao comando da empresa, o empreendedor chinês anunciou que pretende retirar-se da presidência da companhia dentro de um ano. Daniel Zhang vai suceder-lhe e assumir a liderança da empresa a 10 de setembro de 2019. Ainda assim, Jack Ma vai continuar a ser membro do conselho de administração até 2020.

“Nenhuma empresa pode confiar unicamente nos seus fundadores (…) devido aos limites físicos e à capacidade e energia de uma pessoa, ninguém pode assumir as responsabilidades do presidente e CEO para sempre”, disse Ma numa carta, citada pelo jornal espanhol Expansión.

“Trabalharei de perto com Daniel para assegurar uma transição fluida e com êxito. A partir daí, permanecerei no conselho de administração da Alibaba até à nossa reunião anual de acionistas em 2020”.

Há cerca de dez anos, Jack Ma sublinhou que havia a consciência dentro da companhia que “a única forma de resolver o problema da sucessão na liderança corporativa era desenvolver uma sistema de governo baseado numa cultura e mecanismos únicos para desenvolver talentos e sucessores consistentes”.

Em 2014, a Alibaba protagonizou uma das maiores entradas em bolsa em Wall Street. Ao longo dos últimos anos, a gigante chinesa investiu e comprou startups. Mas a tensão comercial que se tem registado entre os Estados Unidos e a China pode ter levado a empresa a travar alguns investimentos.