Janssen lança workshop para ajudar startups de saúde a acelerar negócio

Farmacêutica da Johnson & Johnson põe Portugal no radar para acelerar a captação de novos projetos © Mark RALSTON/AFP

A Janssen está a promover, pela primeira vez, uma formação multicêntrica com o objetivo de ajudar startups da área da saúde a prepararem-se para serem bem-sucedidas no desenvolvimento inicial dos seus negócios e a conseguirem parcerias de valor junto do grupo Johnson & Johnson.

O workshop "The Essentials of Partnering with a Healthcare Company", realiza-se a 6 de julho, no Lagoas Park, em Porto Salvo, Oeiras, e vai juntar Portugal a mais cinco países europeus (Espanha, França, Itália, Holanda e Suíça). As startups terão oportunidade de ouvir as equipas de negociação e scouting da Johnson & Johnson Innovation, que partilharão conhecimentos sobre como avaliam as oportunidades e como discutem as etapas envolvidas na obtenção de um acordo e na construção de uma determinada parceria.

"A nossa história de colaboração em Portugal é longa. No contexto de inovação e desenvolvimento, Portugal deu um grande salto nos últimos anos e acreditamos que este workshop poderá abrir muitas portas no futuro se os investigadores e empreendedores em Portugal, souberem o que procuramos e quais as exigências de um processo destes", afirma Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen Portugal, citada em comunicado.

Assuntos como a inovação científica, financiamento, proteção da propriedade intelectual, equipas de alta performance e colaborações constam no plano de temáticas a abordar nesta sessão da companhia farmacêutica da Johnson & Johnson, direcionada a players da área da saúde, inovação e empreendedorismo.