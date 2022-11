Japonesa Sony com lucro de 3,3 mil milhões entre abril e setembro

Sede da Sony © DR

A multinacional japonesa de tecnologia e entretenimento Sony registou um lucro líquido de 482,2 mil milhões de ienes (cerca de 3,3 mil milhões de euros) no primeiro semestre, entre abril e setembro, foi hoje anunciado.

Este resultado representa um aumento de 13,5% em relação a igual período do ano anterior, de acordo com o relatório financeiro agora divulgado.

O conglomerado japonês registou um lucro operacional de 651 mil milhões de ienes (4,43 mil milhões de euros) nos seis meses até setembro, a primeira metade do ano fiscal japonês, mais 8,8% em comparação com o mesmo período do ano passado.

As receitas de vendas da Sony aumentaram 9,4% para cinco biliões de ienes (34,4 mil milhões de euros) no mesmo período.

Para todo o exercício financeiro em curso, que decorre até 31 de março de 2023, a Sony atualizou ligeiramente as previsões.

O grupo japonês espera obter um lucro líquido de 840 mil milhões de ienes (5,7 mil milhões de euros) no ano fiscal de 2022, menos 4,8% do que no ano anterior, mas mais otimista do que a estimativa apresentada em julho.

Quanto ao lucro operacional, a empresa espera agora que caia menos do que anteriormente, em 3,5% para 1,16 biliões de ienes (7,9 mil milhões de euros), e que as vendas aumentem 16,9% em relação ao ano anterior para 11,6 biliões de ienes (78,9 mil milhões de euros).