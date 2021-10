Jarros coloridos da EPAL para levar água da torneira para a mesa

Dinheiro Vivo 01 Outubro, 2021 • 12:09 Partilhar este artigo Facebook

A 1 de outubro, esta sexta-feira, comemora-se o Dia Nacional da Água. E a EPAL - Grupo Águas de Portugal lançou a nova coleção Gota Cores, que não é mais do que uma gama de sete cores diferentes do Jarro Gota original (lançado em verde há precisamente um ano), fruto de uma parceria com a Bordallo Pinheiro.

"Os jarros Gota azul, amarelo, laranja, encarnado, rosa, branco e preto chegaram para dar cor à sua vida, à sua mesa, e receberem a água mais sustentável, a da torneira", diz a EPAL em comunicado.

O objetivo da EPAL é a promoção do consumo de água da torneira às refeições, mas juntou-lhe um tom colorido com esta vasta gama de jarros. "Uma representação da natureza e do respeito pelas opções individuais. Se na escolha da água há que optar pela melhor, a da torneira, já na escolha do seu novo Gota, difícil será dizer qual o mais bonito dos oito."