JCCoimbra compra à Purcen gama de maionese e molhos da marca Vianeza

A Vinaeza junta-se às outras marcas do portefólio do grupo, como os azeites 3 Castelos, Marialva, Coimbra e Choupal e os óleos Olá, Rissol, Pingo d"Ouro e Fio Dourado.

A JCCoimbra, empresa portuguesa comercializadora e distribuidora de azeites e óleos alimentares, comprou à Purcen a gama de maionese e molhos da marca Vianeza.

"Esta é uma decisão estratégica de crescimento por diversificação, essencial para a JCCoimbra cimentar ainda mais a sua presença no mercado", afirmou o CEO, Miguel Arouca.

Segundo referiu, a integração da gama de maionese e molhos da Vianeza no portefólio da JCCoimbra e o investimento associado ao negócio - cujo montante os intervenientes optaram por não divulgar - "surgem no sentido de impulsionar e potenciar de forma significativa" o crescimento da marca.

"A marca portuguesa Vianeza continuará a ser a referência nas prateleiras dos seus clientes, bem como à mesa dos portugueses, com a mesma autenticidade de sempre", assegurou.

Oficial desde a passada segunda-feira, a comercialização pela JCCoimbra destes produtos da marca Vianeza permite reforçar a presença do grupo JCCoimbra, fundado em 1946, no segmento de produtos de grande consumo em Portugal, mais especificamente no segmento de maionese e molhos.

Esta gama de produtos vem juntar-se às outras marcas do portefólio do grupo, nomeadamente os azeites 3 Castelos, Marialva, Coimbra e Choupal e os óleos Olá, Rissol, Pingo d"Ouro e Fio Dourado.

"O azeite é dos ingredientes incontornáveis da dieta mediterrânica, património da UNESCO e que tanto caracteriza a nossa gastronomia. Por isso, é para nós extremamente importante juntar às restantes marcas do nosso portefólio a Vianeza, uma referência que está presente nas casas das famílias portuguesas há décadas e que continua a merecer a sua eleição e confiança", salienta Miguel Arouca.

Na página do grupo na Internet, a JCCoimbra apresenta-se como "uma das principais empresas portuguesas do setor oleícola, especializada no fornecimento de azeites e óleos alimentares ao mercado de consumo e à indústria transformadora" - quer através de marcas do grupo, quer de marcas do cliente ("private label)" - exportando os seus produtos "para diferentes países espalhados pelos quatro cantos do mundo".

Em 2019, registou um volume de negócios de 45 milhões de euros e exportações no valor de 25 milhões de euros.