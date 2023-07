JD Sports compra 49,98% da Iberian Sports Retail por 500 milhões de euros e passa a deter 100%

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Julho, 2023 • 17:39 Partilhar este artigo Facebook

A cadeia de artigos desportivos JD Sports anunciou esta sexta-feira que vai comprar os restantes 49,98% da Iberian Sports Retail Group (ISRG), atualmente detida pela Balaiko Firaja Invest e pela Sonae holding, por 500,1 milhões de euro

A transação permitirá à JD Sports o controlo de 100% do capital da Iberian Sports Retail Group (ISRG), tal como já tinha sido anunciado, refere a retalhista de artigos desportivos em comunicado.

A ISRG opera atualmente mais de 460 lojas em toda a Europa, incluindo a JD na Península Ibérica, a Sprinter na Espanha, a Sport Zone em Portugal e a Aktiesport e Perry Sport na Holanda.

Além disso, possui uma participação de 98% na empresa 'online' Deporvillage e uma participação de 50,1% na empresa de equipamentos de ginástica Bodytone.

A Sonae holding e a Balaiko Firaja Invest são acionistas da ISRG com 29,9% e 19,9%, respetivamente, sendo que a aquisição desta participação será realizada pelo valor total em dinheiro de 500,1 milhões de euros, a ser financiado com recursos disponíveis, esclarece em comunicado o grupo JD Sports, que tem sede no Reino Unido.

O grupo realça também que há oportunidades para "desenvolver ainda mais" a Sprinter e a Sport Zone e lembra que a equipa da ISRG na Península Ibérica irá desempenhar um "papel importante" no desenvolvimento da marca JD neste mercado, bem como noutras regiões.

A operação está condicionada à aprovação pela assembleia-geral de acionistas, que deverá realizar-se no mês de setembro, sendo que se espera que a transação esteja concluída um mês depois.