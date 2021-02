Jerónimo Martins Agro-Alimentar compra 66,7% do capital da Mediterranean Aquafarm

Pedro Soares dos Santos, líder do grupo Jerónimo Martins. © Paulo Spranger /Global Imagens

"A Jerónimo Martins SGPS, S.A. informa que a sua subsidiária integral indireta, Jerónimo Martins - Agro-Alimentar, S.A. (JMA), adquiriu na presente data ações representativas de 66,68% do capital social da sociedade de direito marroquino denominada Mediterranean Aquafarm, S.A.", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, a dona do Pingo Doce precisou que esta aquisição "dá corpo a uma parceria em Marrocos" que vai permitir à JMA desenvolver a sua rede de aquacultura para produção, "em jaulas colocadas em alto mar, de robalo, dourada e corvina".

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Jerónimo Martins recuaram 1,38% para 12,85 euros.