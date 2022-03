Jerónimo Martins alerta para a subida do preço dos produtos

O presidente do conselho de administração da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos © Tiago Petinga/Lusa

"Se o maior porto da Ucrânia for fechado vai haver falta de cereais". O alerta é deixado pelo CEO da Jerónimo Martins, (JM) que falava num conferência de imprensa, esta quinta-feira e analisava a subida de preços causado pela guerra naquele país de leste.

Pedro Soares dos Santos mostrou a preocupação pelo que este impacto pode vir a ter no consumidor e afirmou que a JM "fez um anúncio muito claro para mitigar e poder equilibrar o que pode passar ao consumidor e o que vai ter de absorver; mesmo que isso implique uma revisão, talvez, de alguma lucratividade". Aquele responsável deixa no entanto um alerta, referindo que o grupo que dirige não vai poder absorver toda a escalada de preços. "Nós não vamos ficar com tudo e este é que vai ser o grande exercício das próximas quatro ou cinco semanas", alertou. "Porque vai haver realmente uma loucura em termos de tentativa de subida preços e nós vamos ter uma grande luta para travar".

Neste sentido, e questionado sobre a previsível pressão na relação entre produção e distribuição, Pedro Soares dos Santos afirmou que a pressão "é brutal", em especial sobre os produtos mais importantes. "As relações vão ser difíceis, e as negociações nada fáceis mas vamos ter de saber lidar", afirmou, adiantando que "o equilíbrio vai ter de ser feito com muito bom-senso de uma parte e de outra".

"Quer a distribuição quer a produção quer o consumidor vão ter de entender que vai ter de haver aqui um balanço", reforça, lembrando que tudo depende do Governo e do que este vai querer fazer.

Abastecimento normal

De acordo com Isabel Ferreira Pinto, a CEO do Pingo Doce, ainda não se verifica qualquer tipo de impacto no abastecimento às lojas da cadeia. "É impossível de prever hoje em dia, porque vivemos momentos de grande incerteza mas para já não temos sentido qualquer tipo de problemas", reforça a responsável, que explica ainda não se saber o total do incremento da inflação nos produtos. "Sabemos é que são grandes incrementos que hão-de afetar essencialmente as massas os óleos e as rações que têm impacto em tudo o que vem do animal, nomeadamente o leite, a carne e os ovos", garante.