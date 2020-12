Jerónimo Martins com 20% do capital do grupo açoriano Finançor

Pedro Soares dos Santos, líder do grupo Jerónimo Martins. © Paulo Spranger /Global Imagens

O grupo Jerónimo Martins passa a deter uma participação de 20% nas empresas do grupo económico açoriano Finançor, que se dedica a vários ramos de atividade económica, foi hoje anunciado num comunicado conjunto.



Segundo os dois grupos económicos, com este acordo, que "espera ainda as aprovações devidas, a Jerónimo Martins passa a deter uma participação minoritária de 20% nas empresas Finançor Distribuição Alimentar, S.A, anteriormente designada por Marques Comércio a Retalho, S.A., e Finançor Cash & Carry, S.A., anteriormente designada por Marques Comércio por Grosso, S.A.".

O grupo Finançor dedica-se ao fabrico e comercialização de alimentos compostos para animais, de farinhas, bolachas, massas, e de produção de carne de bovino, suíno e aves de capoeira, ovos e produção de leite, turismo e hotelaria, aquacultura e retalho especializado.

Com o acordo celebrado entre ambas as partes, o grupo Finançor, através da sua subsidiária Finançor - Agro - Alimentar, S.A., e o grupo Jerónimo Martins, através das suas participadas da Distribuição em Portugal, querem "garantir a melhor oferta e os melhores preços no setor alimentar na Região Autónoma dos Açores, através das insígnias Pingo Doce e Recheio".

"Esta parceria entre os dois grupos permite o reforço da cobertura nacional destas insígnias e estende, aos consumidores açorianos e aos operadores profissionais do retalho tradicional e do canal HoReCa na região, as propostas de valor atrativas e competitivas que conquistaram a liderança em Portugal continental e na Madeira", refere-se na nota de imprensa.

A Finançor adquiriu recentemente a Marques Comércio por Grosso, que desenvolve atividade na área da distribuição grossista alimentar, em parceria com o grupo Jerónimo Martins, explorando uma loja Recheio Cash & CarryAçores, na ilha de São Miguel.

Já a Marques Comércio a Retalho, também adquirida, tem atividade na área da distribuição retalhista alimentar, através das lojas Sol*Mar, representando nos Açores a marca de produtos da marca da distribuição Pingo Doce, nas ilhas de S. Miguel, Santa Maria e Pico.

Em 06 de julho, o grupo alimentar açoriano Finançor avançou que "está formalizado um acordo" que permitirá comprar duas empresas que representam marcas do grupo Jerónimo Martins na Região Autónoma dos Açores.

No comunicado, a administração do grupo Finançor referia que "foi possível concluir satisfatoriamente o processo negocial com diversas instituições de crédito e com o grupo Marques, que permitirão à Finançor Agro-Alimentar, S.A. a aquisição das já referidas empresas de distribuição alimentar".

Na altura, o grupo frisou que esta aquisição "no atual contexto económico será um grande desafio", mas a Finançor diz estar convicta de que "o projeto e a parceria para o desenvolvimento do negócio" permitirá "o crescimento das empresas, possibilitando aos consumidores açorianos uma alternativa com uma oferta diferenciadora em preço e qualidade e que será uma mais valia para a economia açoriana como um todo".

A ​​​​​​​Finançor, S.A. foi fundada em 1954 por um grupo de industriais com raízes na ilha de São Miguel, liderados pelo Visconde Botelho, absorvendo então a totalidade do património da Sociedade de Moagem Micaelense, Lda.